Más barata, bonita y para, muchos, igual de buena que la Yamaha TMAX

Coches y Motos 27 JUN 2026 - 06:48h.

Hay que hablar de su equipamiento y de su irrisorio coste

La nueva Yamaha es la más bonita del catálogo

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Sabemos que la Yamaha TMAX es una opción perfecta para todos aquellos que busquen una scooter grande, con buenas prestaciones y un nivel de equipamiento avanzado, así como un precio razonable. Pero hay otras alternativas que se sitúan a la misma altura, y que incluso son más apetecibles, gracias a un precio de venta más reducido. Este es el caso de la Voge SR 450 X, que es una de las mejores motos que se pueden conducir con el carné A2.

Entre las claves para justificar lo increíble que es este modelo, nos encontramos con su propulsor bicilíndrico, con una cilindrada de 398 centímetros cúbicos, que desarrolla una potencia de 42 CV a 8.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 44 Nm a 5.750 rpm. Unas cifras impresionantes, que consagran esta moto como una de las mejores del mercado, aunque no es el único punto fuerte que la caracteriza. Porque también hay que hablar de su equipamiento y de su irrisorio coste.

Aparte, el depósito de combustible que equipa es de 18 litros, lo que significa que dispone de una gran autonomía. A nivel de ayudas a la conducción, cuenta con las clásicas, como el ABS o el control de tracción, y no le falta absolutamente de nada, como caracteriza a las marcas chinas, que no dejan de crecer en el mercado occidental. Pero la joya de la corona se encuentra en el precio, pues basta con poner una cifra irrisoria sobre la mesa para que pueda ser tuya.

La Voge SR 450 X no tiene rival

No hay ninguna moto que sea tan completa y llamativa como la Voge SR 450 X, y por un precio tan ridículo, que es de apenas un total de 6.288 euros, lo que a todos nos parece una ganga. Quizás la única que se le acerca es la Zontes 368 G, que es incluso más barata, aunque también es más pequeña y más sencilla.