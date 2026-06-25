Fiat tiene el que, para muchos, es el descapotable barato más bonito del mercado

Coches y Motos 25 JUN 2026 - 12:09h.

Fiat enriquece la gama de su cabrio más icónico con una edición limitada

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Hablar de coches descapotables asequibles es cada vez más complicado. Muchos fabricantes han abandonado este tipo de modelos y los pocos que permanecen suelen tener precios elevados. Sin embargo, Fiat sigue apostando por una fórmula que ha conquistado a miles de conductores durante años. El protagonista es el nuevo Fiat 500C Dolcevita, una edición especial que combina estilo, tecnología y un precio relativamente contenido.

El pequeño urbano italiano siempre ha destacado por una personalidad única. Su diseño sigue siendo uno de los más reconocibles del mercado. Mantiene ese aire retro inspirado en el mítico Fiat 500 original, pero adaptado a los tiempos actuales. La carrocería descapotable añade además un punto de exclusividad difícil de encontrar en otros modelos de precio similar.

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Fiat lanza una edición limitada del 500C

La nueva edición Dolcevita llega además con una producción limitada, lo que incrementa todavía más su atractivo. Fiat ha querido convertir esta versión en una de las más elegantes de la gama. El resultado es un coche pensado para quienes buscan movilidad urbana sin renunciar a una imagen diferenciada. Un modelo que encaja especialmente bien en ciudades costeras o destinos vacacionales.

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Bajo el capó encontramos una mecánica sencilla pero eficiente. Utiliza un motor de gasolina 1.0 Firefly asociado a un sistema microhíbrido de 12 voltios. Desarrolla 65 CV y 92 Nm de par máximo, gestionados mediante una caja de cambios manual de seis velocidades. Gracias a esta tecnología obtiene la apreciada etiqueta ECO de la DGT, una ventaja cada vez más importante en las grandes ciudades.

Esto es todo lo que incluye

El equipamiento también está a la altura. De serie incorpora faros Full LED, climatizador automático, cuadro digital de 7 pulgadas, pantalla táctil de 10,25 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, sensores traseros de aparcamiento y arranque sin llave. Todo ello acompañado por una cuidada presentación interior que combina tela y vinilo para crear un ambiente moderno y agradable.

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En materia de seguridad tampoco se queda atrás. Dispone de múltiples airbags, frenada autónoma de emergencia, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, alerta por distracción del conductor, asistente de arranque en pendiente y sistema de llamada de emergencia e-Call. Un conjunto muy completo para un vehículo de dimensiones compactas y orientación urbana.

Dicho esto, troca hablar del precio. El nuevo Fiat 500C Dolcevita ya está disponible en España desde 25.354 euros.