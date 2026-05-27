Fiat recupera el modelo más icónico de la marca

Coches y Motos 27 MAY 2026 - 00:12h.

El 500 va a seguir siendo una de las mejores armas de la marca italiana

El Fiat que es, para muchos, el más feo de la marca

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Fiat vuelve a colocar al 500 en el centro de su estrategia con una nueva versión híbrida ligera que recupera parte de la filosofía original del modelo. Después de apostar con fuerza por la electrificación total, la marca italiana introduce una alternativa más accesible y versátil que busca adaptarse mejor a las necesidades actuales del mercado europeo.

El pequeño urbano italiano mantiene intacta su imagen icónica, uno de los diseños más reconocibles de la industria del automóvil. Sin embargo, el verdadero cambio aparece bajo la carrocería, donde Fiat recupera una fórmula mecánica mucho más tradicional para ampliar el atractivo comercial del modelo.

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La llegada del nuevo Fiat 500 Hybrid supone también una respuesta al comportamiento real del mercado. Aunque la electrificación continúa avanzando, la transición no está siendo tan rápida ni uniforme como se esperaba hace apenas unos años. Muchos fabricantes han comenzado a replantear parte de sus estrategias, y Fiat no es una excepción.

No es ningún secreto que el Fiat 500 eléctrico destacaba por diseño y tecnología, aunque su precio y las limitaciones propias de un coche exclusivamente eléctrico reducían su alcance en determinados perfiles de usuario. La nueva versión híbrida ligera busca precisamente cubrir ese espacio con una propuesta más equilibrada y fácil de asumir.

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Una fórmula sencilla enfocada al uso urbano

El modelo incorpora un motor FireFly de 1.0 litros y tres cilindros asociado a un sistema microhíbrido de 12 voltios. La potencia alcanza los 70 CV y se combina con una transmisión manual de seis velocidades, una configuración claramente orientada a priorizar eficiencia y suavidad de funcionamiento.

La mecánica híbrida ligera no convierte al 500 en un vehículo eléctrico capaz de circular largos trayectos sin usar gasolina. Su función es apoyar al motor térmico en determinadas situaciones, especialmente durante las arrancadas o las fases de baja carga, reduciendo ligeramente el consumo y las emisiones.

El planteamiento encaja perfectamente con el carácter histórico del modelo. El Fiat 500 nunca ha buscado grandes prestaciones ni un enfoque deportivo. Su éxito siempre ha estado ligado a la facilidad de conducción, las dimensiones compactas y un diseño capaz de mantener personalidad propia durante décadas.

Cabe destacar que el bajo peso continúa siendo una de las claves del comportamiento del coche. Esto permite mantener una conducción ágil en ciudad y una respuesta suficiente para desplazamientos cotidianos, incluso con una potencia relativamente modesta.

Además, la incorporación de tecnología híbrida ligera permite obtener ventajas fiscales y distintivos medioambientales en numerosos mercados europeos, algo que sigue teniendo un peso importante en el segmento urbano.

Diseño reconocible y estrategia más realista

El aspecto exterior apenas modifica una receta que Fiat lleva perfeccionando desde hace años. Las formas redondeadas, los grupos ópticos circulares y las proporciones compactas continúan siendo parte esencial de la identidad del modelo.

En el interior aparecen mejoras en conectividad, sistemas multimedia y asistentes de conducción, aunque sin alterar el enfoque práctico y desenfadado que caracteriza al 500. Fiat mantiene así un equilibrio entre modernización tecnológica y conservación de la esencia clásica del vehículo.

Por otro lado, la recuperación de una versión híbrida ligera también refleja un cambio de tendencia dentro del sector. Muchas marcas están apostando por soluciones intermedias mientras el desarrollo de la infraestructura eléctrica continúa avanzando de forma desigual en distintos países europeos.

El nuevo Fiat 500 Hybrid representa una reinterpretación moderna del coche más emblemático de la marca italiana. Mantiene intacto su valor emocional y su identidad visual, pero introduce una mecánica más lógica para el contexto actual del mercado. Fiat recupera así parte de la sencillez que convirtió al 500 en uno de los urbanos más populares de Europa.