Más bonita y, muy importante, mucho más barata que la Ducati Panigale

Coches y Motos 24 JUN 2026 - 04:51h.

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Sabemos que la Ducati Panigale es una moto espectacular, que todo el mundo desearía tener en su casa. El problema es que no es fácil poder conseguir una, debido a su increíble precio, y esto provoca que muy poca gente se pueda permitir el lujo de hacer una inversión tan elevada. Por fortuna, hay otras alternativas que resultan igual de apetecibles, por una cifra considerablemente más accesible para todas las economías, y que se puede pagar sin excesivos problemas.

Se trata de la CF Moto V4 SR-RR, una auténtica Superbike que se posiciona como una de las más rápidas de la marca asiática, capaz de superar los 315 kilómetros por hora. Esto se debe gracias a un propulsor V4 de 997 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de rendir a una potencia de 212 CV a 14.500 revoluciones por minuto, y que coloca la moto a la altura de algunos de los mejores modelos de Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Aprilia o la ya mencionada Ducati.

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Todavía hay muchos detalles que no conocemos de esta moto, que fue presentada durante el último salón EICMA de Milán, y que no debería de tardar mucho más en llegar al mercado. A priori, podría hacerlo durante el último trimestre de este año, si bien lo más probable es que no lo haga hasta 2027. Y tampoco sabemos acerca del equipamiento y de la tecnología que tendrá, aunque esperamos que no le falte absolutamente de nada.

El precio de la CF Moto V4 SR-RR sorprenderá a todos

Otra cosa de la que tampoco tenemos constancia es del precio que será necesario pagar a cambio de la CF Moto V4 SR-RR. Pero si se cumplen nuestros pronósticos, debería de rondar los 16.000 euros, o incluso menos, colocándose como una de las mejores compras que se pueden hacer.