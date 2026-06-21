El nuevo coche de Toyota parece premium, pero cuesta mucho menos de lo que imaginas

Coches y Motos 21 JUN 2026 - 05:12h.

Lamentablemente, no verás este Toyota en España

El nuevo Toyota empieza a ser considerado el coche más bonito de toda la historia de Toyota

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Toyota continúa ampliando su ofensiva eléctrica con el nuevo Urban Cruiser, un SUV compacto que llegará para reforzar la presencia de la marca en uno de los segmentos con mayor crecimiento. Se trata de un modelo completamente nuevo, desarrollado específicamente como vehículo eléctrico y con una imagen mucho más moderna que la de otros modelos urbanos de la firma japonesa.

Su diseño apuesta por líneas marcadas, una carrocería robusta y una estética tecnológica que transmite una sensación de calidad superior. Con 4,28 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2,70 metros, ofrece un interior amplio y bien aprovechado. El objetivo de Toyota es atraer a conductores que buscan un SUV práctico para el día a día sin renunciar a una imagen atractiva.

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Varias versiones mecánicas en su estreno

La gama arranca con una versión equipada con una batería de 49 kWh y un motor eléctrico de 144 CV. Esta variante homologa una autonomía de hasta 344 kilómetros según el ciclo WLTP. Está pensada principalmente para un uso urbano e interurbano, donde la eficiencia y la facilidad de utilización son fundamentales.

Por encima se sitúa una versión más potente con batería de 61 kWh y 174 CV. En este caso, la autonomía aumenta hasta 426 kilómetros, convirtiéndose en una alternativa mucho más polivalente para quienes realizan desplazamientos largos con frecuencia. Además, Toyota también contempla una variante con tracción total y 184 CV, destinada a quienes buscan un extra de seguridad y prestaciones.

El equipamiento tecnológico será uno de sus principales argumentos. El Urban Cruiser contará con doble pantalla digital, conectividad avanzada para smartphones, bomba de calor y un sistema de gestión térmica optimizado para mejorar la eficiencia de la batería. También dispondrá de carga rápida, permitiendo recuperar del 10 al 80% de la batería en aproximadamente 45 minutos.

No lo esperes, no llegará a España

Otro punto destacado será la garantía. Toyota ofrecerá cobertura para la batería de hasta 10 años o un millón de kilómetros, una de las más amplias del mercado. Esta política busca transmitir confianza a los compradores que todavía tienen dudas sobre la durabilidad de los vehículos eléctricos a largo plazo.

En mercados como Alemania ya se comercializa desde 31.990 euros, una cifra muy competitiva para un SUV eléctrico de estas características. Lamentablemente, por el momento no está prevista su llegada a España, donde Toyota mantiene una fuerte apuesta por sus modelos híbridos. Aun así, el Urban Cruiser demuestra que la marca japonesa está preparada para competir en el segmento eléctrico con una propuesta moderna, tecnológica y con una relación entre precio y producto muy difícil de igualar.