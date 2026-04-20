El nuevo Toyota es el eléctrico más bonito del catálogo

Coches y Motos 20 ABR 2026 - 20:42h.

La marca japonesa tiene un SUV eléctrico equilibrado en todos los sentidos

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota bZ4X se ha consolidado como uno de los modelos eléctricos más llamativos dentro de la gama actual de la marca japonesa, destacando especialmente por un diseño que rompe con los códigos tradicionales de la firma. Este SUV de cero emisiones representa un punto de inflexión en el lenguaje estético de Toyota, que apuesta por una imagen más futurista y diferenciada dentro de un segmento cada vez más competitivo.

Desde el primer vistazo, el bZ4X transmite una fuerte personalidad. El frontal prescinde de la clásica parrilla para dar paso a una superficie limpia y aerodinámica, flanqueada por unos faros muy afilados que enfatizan su carácter tecnológico. La combinación de volúmenes y aristas en la carrocería genera un conjunto visualmente dinámico, en el que los pasos de rueda marcados y los contrastes en color juegan un papel relevante.

La vista lateral refuerza esa sensación de modernidad con una silueta robusta y proporciones bien equilibradas. Por otro lado, la zaga incorpora una firma lumínica horizontal que recorre todo el ancho del vehículo, aportando anchura visual y un acabado distintivo. En conjunto, el diseño del bZ4X se aleja claramente de propuestas más conservadoras, situándose como una de las apuestas más atrevidas de Toyota en los últimos años.

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Plataforma específica y enfoque eléctrico integral

Más allá de su estética, el Toyota bZ4X se apoya en la plataforma e-TNGA, concebida desde el inicio para vehículos eléctricos. Esta arquitectura permite una integración óptima de la batería en el suelo del vehículo, lo que repercute directamente en el centro de gravedad y en la estabilidad durante la conducción. Además, favorece un mejor aprovechamiento del espacio interior, uno de los aspectos más valorados en este tipo de SUV.

El habitáculo sigue la misma línea de modernidad que el exterior, con un diseño minimalista que prioriza la funcionalidad. La instrumentación digital se sitúa en una posición elevada, facilitando la lectura de la información sin desviar la atención. La consola central, con un formato flotante, contribuye a generar una mayor sensación de amplitud y orden.

En este sentido, el modelo ofrece diferentes configuraciones mecánicas, incluyendo variantes de tracción delantera y total. Esta diversidad permite adaptar el vehículo a distintos escenarios de uso, desde entornos urbanos hasta condiciones más exigentes. La entrega de potencia es lineal y silenciosa, en línea con lo esperado en un eléctrico de su categoría.

Cabe destacar que Toyota ha centrado parte de su desarrollo en la durabilidad del sistema eléctrico, un aspecto clave en la evolución de este tipo de vehículos. La gestión de la batería y los sistemas asociados buscan mantener un rendimiento estable a lo largo del tiempo, reforzando la fiabilidad que tradicionalmente caracteriza a la marca.

Por todo ello, el bZ4X no solo sobresale por su diseño, sino también por integrar una base técnica sólida que respalda su propuesta eléctrica, consolidándose como una pieza estratégica dentro de la nueva etapa de Toyota.