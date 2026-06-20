Más bonito y barato que el Audi Q3 y, para muchos, mejor

Coches y Motos 20 JUN 2026 - 16:28h.

No se considera premium, pero lo es con todas las letras

El problema del Audi Q3 que no te cuentan

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No es fácil encontrar un SUV que pueda mirar de tú a tú al Audi Q3. Menos aún si cuesta bastante menos dinero. Sin embargo, el Mazda CX-5 lleva años demostrando que existe vida más allá de las marcas premium alemanas. Y ahora, con un precio de partida de 29.995 euros, vuelve a colocarse como una de las compras más interesantes de su categoría.

La diferencia económica respecto al modelo alemán es importante. Pero a pesar de esta diferencia, el Mazda no da sensación de coche barato. Todo lo contrario. Destaca por su calidad de fabricación, por el cuidado de los detalles y por una imagen elegante que muchos consideran incluso más atractiva que la de algunos SUV premium mucho más caros. Es un modelo de alta gama encubierto.

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Espacio ideal para usar desde cada día hasta para viajes largos

Además, hablamos de un vehículo pensado para la familia. Sus 522 litros de maletero permiten viajar con comodidad. También ofrece un habitáculo amplio y bien aprovechado. Con 4,57 metros de longitud, se sitúa en el corazón del segmento SUV compacto, donde compite con modelos como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai o el Volvo XC40.

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La mecánica de acceso apuesta por una fórmula cada vez menos habitual. Utiliza un motor gasolina atmosférico 2.0 SKYACTIV-G de 141 CV y 238 Nm de par máximo. Está apoyado por un sistema microhíbrido MHEV, lo que le permite disfrutar de la codiciada etiqueta ECO de la DGT. Una ventaja importante para circular por las grandes ciudades.

La potencia llega al eje delantero mediante una caja de cambios manual de seis velocidades. El conjunto permite acelerar de 0 a 100 km/h en 10,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 187 km/h. El consumo medio ronda los 7 litros cada 100 kilómetros, una cifra razonable para un SUV de este tamaño.

Equipamiento de carácter premium desde las versiones de acceso

Otro de sus puntos fuertes es el equipamiento. Incluso el acabado Prime-Line incorpora elementos que muchos clientes consideran imprescindibles. Encontramos llantas de 19 pulgadas, faros Full LED, climatizador automático bizona, navegador, cámara trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, además de conectividad inalámbrica mediante Apple CarPlay y Android Auto.

A todo ello se suman detalles poco habituales en este nivel de precio. Dispone de asientos delanteros calefactados, volante calefactado forrado en cuero, cristales traseros oscurecidos, sistema de sonido con seis altavoces y sensor de lluvia.