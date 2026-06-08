Coches y Motos 08 JUN 2026 - 23:25h.

También es japonés y cuenta con todas las garantías de fiabilidad de Toyota

Mazda tiene el coche híbrido que menos consume

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El segmento de los SUV compactos está más competido que nunca. Modelos como el Mazda CX-5, el Kia Sportage o el Nissan Qashqai siguen siendo referencias. Sin embargo, hay una alternativa que cada vez convence a más conductores. Hablamos del Toyota Corolla Cross, un modelo que combina diseño, eficiencia y fiabilidad en una receta muy difícil de igualar.

Para muchos compradores, su principal ventaja está en el equilibrio general. No intenta destacar únicamente por potencia o por tecnología. Lo hace bien en prácticamente todo. Tiene un tamaño ideal para el día a día. Mide 4,46 metros de largo. Ofrece una posición de conducción elevada. Y cuenta con un maletero de hasta 390 litros, suficiente para cubrir las necesidades de la mayoría de familias.

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No es el Toyota más vendido, pero es igual de bueno que el resto

Además, Toyota apuesta exclusivamente por la electrificación. Toda la gama está formada por versiones híbridas autorrecargables con etiqueta ECO de la DGT. Esto permite disfrutar de consumos muy bajos sin necesidad de enchufes ni cambios en los hábitos de conducción. Una fórmula que sigue siendo una de las más valoradas del mercado.

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La versión de acceso es la Hybrid 140. Combina un motor de gasolina con un sistema híbrido que desarrolla 140 CV de potencia. Utiliza una transmisión automática e-CVT y tracción delantera. Lo más interesante es su eficiencia. Homologa un consumo cercano a los 5 litros cada 100 kilómetros, una cifra difícil de encontrar en un SUV de estas características. Su precio parte desde 36.500 euros al contado o 35.250 euros financiados.

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Por encima encontramos la variante Hybrid 200, que eleva la potencia hasta los 197 CV. También mantiene la tecnología híbrida autorrecargable y la transmisión automática. En este caso, las prestaciones mejoran de forma notable. Acelera de 0 a 100 km/h en apenas 7,5 segundos, ofreciendo una respuesta mucho más contundente. Está disponible desde 41.200 euros al contado o 39.950 euros financiados.

El equipamiento también está a la altura

El equipamiento tampoco decepciona. Desde el acabado Style incorpora elementos muy completos. Entre ellos destacan las llantas de 18 pulgadas, los faros Bi-LED, la pantalla multimedia de 10,5 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico, climatizador bizona y acceso sin llave. Tampoco faltan el portón eléctrico ni los asientos deportivos.

En seguridad, el Corolla Cross vuelve a demostrar por qué Toyota sigue siendo una referencia. Incluye control de crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado trasero, sensores de aparcamiento, cámara posterior, asistente de mantenimiento de carril y sistema precolisión con detección de peatones, ciclistas y motocicletas.