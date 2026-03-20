Japonés como el Toyota Corolla Cross, más potente y, para muchos, más equipado que el Peugeot 3008

eldesmarque.com 20 MAR 2026 - 08:21h.

Una referencia en el segmento desde hace más de 20 años

El futuro del Nissan Qashqai no está nada claro

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El Nissan Qashqai es un referente. Un SUV japonés con historia. Muchos lo consideran el pionero. El modelo que inició la tendencia allá por 2007. Hoy vive su tercera generación. Y vuelve a estar en lo más alto. Su diseño es moderno. También muy reconocible. Mantiene una imagen robusta. Pero añade detalles elegantes. Es un coche atractivo. Capaz de plantar cara a rivales como el Toyota Corolla Cross. Incluso frente al Peugeot 3008.

Las medidas son equilibradas. Tiene 4.425 mm de largo. Su anchura es de 1.835 mm. Y la altura alcanza los 1.625 mm. La batalla de 2.665 mm asegura buen espacio. Es práctico y funcional.

Actualmente, uno de los SUV más baratos entre los generalistas

El interior destaca por su amplitud. Hay buen espacio en todas las plazas. El maletero ofrece 504 litros. Puede llegar hasta 1.593 litros. Es ideal para uso familiar. También para viajar.

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Un SUV que en su momento llegó con un precio que escandalizó a muchos, pero que ahora es más ajustado que la mayoría de SUVs de su categoría. De hecho, apenas ha subido el precio desde su lanzamiento. Ni siquiera cuando fue actualizado. Parte desde unos 26.475 euros en oferta. En tarifa supera los 31.200 euros. Es competitivo. Más accesible que muchos rivales. Y con una relación calidad-precio muy interesante.

Así es el Nissan Qashqai más económico

En el apartado mecánico, cumple con nota. Monta un motor 1.3 DiG-T MHEV. Entrega 140 CV y 240 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos. Su velocidad máxima es de 196 km/h. El consumo medio es de 6,3 l/100 km.

El equipamiento es muy completo. Desde el acabado Acenta incluye mucho. Destaca la pantalla de 12,3 pulgadas. También el Apple CarPlay inalámbrico. Y el control de crucero inteligente. Añade numerosos asistentes de seguridad. Como frenada automática. O detector de ángulo muerto. Un conjunto muy competitivo.