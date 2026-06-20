La sustituta de la KTM 390 Duke, más sofisticada y con una línea diferenciadora

Coches y Motos 20 JUN 2026 - 01:04h.

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Si tan solo dispones del carné A2, y buscas una moto más sofisticada que la mayoría y con una línea diferenciadora clara, entonces tienes que darle una oportunidad a la Husqvarna Svartpilen 401. A todos nos parece un modelo simplemente maravilloso, y la gente que ha tenido la oportunidad de probarla ha quedado muy convencida. Y se presenta como una alternativa magnífica para toda una referente del segmento, como lo es la KTM 390 Duke.

Es una naked moderna, de inspiración scrambler, que se renovó por completo hace un par de años, sufriendo una serie de cambios muy importantes, con un resultado difícil de mejorar. Entre los apartados que más se modificaron, se encuentran el chasis y el basculante, la altura del asiento, el manillar, el depósito de combustible, el disco delantero, la caja de cambios, y, en especial, la homologación Euro 5+ de la que dispone ahora, algo indispensable.

Equipa un motor mono cilíndrico de cuatro tiempos, que ha aumentado su cilindrada para hacerlo más potente y eficiente, y con un sonido que no deja a nadie indiferente cuando pasa por el lado. La potencia que declara es de 45 CV, al límite de lo permitido, y no le faltan detalles como el embrague anti-rebote, el ABS, el control de tracción o numerosas ayudas más para la conducción. Y cuenta con una pantalla TFT de cinco pulgadas que te proporciona toda la información necesaria, y que es ideal para gestionar todo con facilidad.

La Husqvarna Svartpilen 401 cuesta un total de 4.899 euros

Para poder adquirir la Husqvarna Svartpilen 401, tan solo se necesitará una inversión total de 4.899 euros, lo que todos creemos que es una inversión irrisoria, que merece la pena pagar sin pensarlo dos veces. Así que es una apuesta segura y sin riesgo.