El nuevo Dacia es tan bonito que parece un coche de lujo

Coches y Motos 19 JUN 2026 - 22:32h.

La marca rumana amplía la familia con su SUV más ambicioso

Estos son los precios de todos los modelos de Dacia en España

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Hace no tantos años, Dacia era una marca conocida casi exclusivamente por sus precios bajos. Modelos como el Logan, el Sandero o el primer Duster conquistaron a miles de conductores que buscaban un coche sencillo, fiable y económico. Sin embargo, la firma rumana ha cambiado mucho durante la última década. Hoy es una de las marcas que más crece en Europa y una de las que mejor ha sabido evolucionar sin perder su esencia.

El éxito del Sandero, que lleva años entre los coches más vendidos del continente, ha sido clave. También el del Duster, convertido en una referencia entre los SUV asequibles. Más recientemente han llegado propuestas como el Jogger o el nuevo Bigster, modelos que han permitido a Dacia entrar en segmentos cada vez más ambiciosos. Ahora la marca quiere dar otro paso adelante.

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Dacia amplía la familia con un SUV coupé que llegará en 2027

Su próximo gran lanzamiento será el Dacia Striker, un modelo llamado a convertirse en una de las grandes novedades de 2027. La presentación está prevista para los próximos meses. Un coche pensado para atraer a clientes que antes ni siquiera se planteaban entrar en un concesionario de la marca.

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La gran revolución llegará con el diseño. Dacia quiere demostrar que un coche asequible también puede ser atractivo. El Striker apostará por una carrocería más estilizada, con una silueta que combinará rasgos de SUV y familiar. Las líneas serán más fluidas y sofisticadas. Más cercanas a las de modelos como el Peugeot 408 o el Citroën C5 X que a las de los Dacia tradicionales.

Así es el nuevo Striker

Además, será un vehículo de tamaño considerable. Alcanzará aproximadamente los 4,62 metros de longitud, superando incluso al Bigster. Gracias a ello ofrecerá un interior amplio, mucho espacio para las plazas traseras y una notable capacidad de carga. Un enfoque orientado a las familias y a quienes realizan viajes con frecuencia.

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La gama mecánica también estará adaptada a los nuevos tiempos. Se esperan versiones híbridas, alternativas con GLP e incluso variantes con tracción total. Todas ellas contarán con la etiqueta ECO de la DGT y desarrollarán entre 140 y 155 CV, cifras suficientes para mover con soltura un vehículo de estas características.

Pero lo más sorprendente seguirá siendo el precio. Dacia quiere mantener intacta su filosofía comercial. Por eso, todo apunta a que el Striker arrancará por debajo de los 25.000 euros. Si finalmente cumple las expectativas, podría convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de la historia reciente de la marca. Un coche con aspecto casi premium, mucho equipamiento y un precio que seguirá siendo Dacia.