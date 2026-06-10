Dacia democratiza el SUV familiar más esperado de su gama de 2026

Coches y Motos 10 JUN 2026 - 15:14h.

El Bigster es el modelo más top de la marca

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

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Durante años, Dacia ha construido su éxito sobre una fórmula sencilla pero extremadamente eficaz: ofrecer vehículos prácticos, robustos y asequibles en un mercado donde los precios no han dejado de aumentar. Esa estrategia ha permitido a la marca convertirse en una de las grandes protagonistas del mercado europeo. Ahora, con la llegada del Bigster, el fabricante rumano prepara un nuevo salto adelante que podría redefinir su posición dentro del segmento SUV.

El Bigster será el modelo más ambicioso de la historia moderna de Dacia. Concebido como un SUV familiar de tamaño superior al Duster, este vehículo busca responder a una demanda creciente de espacio, versatilidad y equipamiento sin renunciar a uno de los principales argumentos de la marca: mantener unos precios competitivos frente a rivales cada vez más costosos.

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La importancia de este lanzamiento va mucho más allá de un simple aumento de tamaño. El Bigster representa la entrada definitiva de Dacia en una categoría donde tradicionalmente han dominado fabricantes generalistas y marcas con propuestas considerablemente más caras. La compañía pretende demostrar que es posible acceder a un SUV familiar moderno y bien equipado sin realizar un desembolso excesivo.

Un diseño más maduro para competir en una nueva categoría

La evolución estética del Bigster refleja claramente las aspiraciones de la marca. Dacia ha desarrollado una imagen más sólida y sofisticada que la de sus modelos actuales, manteniendo al mismo tiempo la identidad visual que ha caracterizado a sus últimos lanzamientos.

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El frontal presenta una apariencia robusta gracias a una parrilla de gran tamaño y una firma lumínica que refuerza el carácter moderno del vehículo. Las líneas rectas y las superficies marcadas transmiten sensación de fortaleza, mientras que las proporciones generales aportan una presencia mucho más imponente que la de otros modelos de la gama.

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La vista lateral deja claro que el Bigster ha sido diseñado pensando en las necesidades familiares. Su mayor longitud permite mejorar el espacio interior y dota al conjunto de una imagen más equilibrada. Los pasos de rueda pronunciados y la elevada altura de la carrocería refuerzan además su condición de SUV, una característica especialmente valorada por los compradores europeos.

La parte trasera mantiene la filosofía de diseño de la marca, apostando por formas sencillas y funcionales que priorizan la practicidad sin descuidar la estética. El resultado es un vehículo que consigue proyectar una imagen moderna y atractiva sin recurrir a soluciones excesivamente complejas.

En el interior también se espera una evolución importante. Dacia ha trabajado para ofrecer una presentación más cuidada, con mejores materiales y una mayor presencia tecnológica. Aunque la funcionalidad seguirá siendo una prioridad, el Bigster aspira a elevar notablemente la percepción de calidad respecto a los modelos actuales de la marca.

Más espacio, electrificación y una propuesta pensada para las familias

El gran argumento del Bigster será su capacidad para ofrecer espacio y versatilidad a un precio competitivo. Sus mayores dimensiones permitirán disfrutar de un habitáculo más amplio, especialmente en las plazas traseras, donde el confort será una de las prioridades del modelo.

El maletero también se situará entre los más destacados de la gama Dacia. La capacidad de carga será uno de los elementos clave de un vehículo concebido para responder a las necesidades de las familias y de quienes realizan viajes frecuentes con equipaje o material de ocio.

Cabe destacar que la electrificación tendrá un papel protagonista en la estrategia del modelo. La incorporación de motorizaciones híbridas permitirá mejorar la eficiencia y reducir el consumo de combustible, adaptándose a las nuevas exigencias del mercado europeo. Esta tecnología contribuirá además a mantener unos costes de utilización contenidos, un aspecto fundamental dentro de la filosofía de la marca.

La dotación tecnológica también evolucionará de manera significativa. El Bigster contará con sistemas multimedia más avanzados, instrumentación digital y asistentes de conducción destinados a mejorar tanto la seguridad como el confort durante la marcha. Estas mejoras permitirán al modelo competir en igualdad de condiciones frente a propuestas considerablemente más caras.

Por otro lado, Dacia mantendrá intacta su estrategia de ofrecer una relación entre producto y precio difícil de igualar. Esa combinación ha sido la base de su éxito durante los últimos años y todo indica que continuará siendo uno de los principales atractivos del Bigster.

Con este lanzamiento, la marca rumana da un paso decisivo hacia una nueva etapa. El Bigster combina espacio, diseño moderno, eficiencia y tecnología en una propuesta que aspira a convertirse en uno de los SUV familiares más interesantes del mercado. Su llegada supondrá una importante ampliación de la gama Dacia y reforzará una filosofía que ha demostrado ser una de las más exitosas de la industria automovilística europea.