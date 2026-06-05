Más llamativo que el Dacia Sandero y cargado de innovación: el compacto que cada vez mira más gente

Coches y Motos 05 JUN 2026 - 15:13h.

Tecnología alemana para un icono de las carreteras españolas

Estos son los precios de todos los modelos de Dacia en España

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Durante años, el Dacia Sandero ha sido la referencia para quienes buscaban un coche sencillo, práctico y económico. Sin embargo, cada vez más compradores están dispuestos a invertir un poco más para acceder a modelos con un diseño más atractivo, más tecnología y un equipamiento superior. En ese escenario, el Opel Corsa se ha convertido en una de las opciones que más interés despiertan.

El utilitario alemán lleva tiempo siendo uno de los pilares de Opel. Su última evolución le ha permitido ganar presencia visual y mejorar notablemente en aspectos como la conectividad, la seguridad y la eficiencia. Además, sigue manteniendo uno de sus grandes argumentos: una excelente relación calidad-precio frente a muchos de sus rivales directos.

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Precio low cost para el aliado perfecto de los urbanitas

Con una longitud de poco más de cuatro metros, el Corsa encaja perfectamente tanto en ciudad como en carretera. Es un coche fácil de conducir. Fácil de aparcar. Y suficientemente espacioso para el uso diario. Su maletero alcanza los 309 litros, una cifra competitiva dentro de una categoría donde también militan modelos como el Peugeot 208, el Seat Ibiza o el Renault Clio.

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Toca hablar de precios. Opel anuncia el Corsa desde 17.150 euros al contado o 15.150 euros financiado, una cifra muy competitiva para todo lo que ofrece.

La gama arranca con un motor de gasolina 1.2 turbo de 100 CV, asociado a una caja manual. Es una mecánica equilibrada. Ofrece buenas prestaciones y un consumo contenido. Por encima aparece una interesante versión MHEV de 110 CV con cambio automático y etiqueta ECO de la DGT. Gracias a la electrificación ligera, reduce el consumo hasta unos atractivos 4,5 litros cada 100 kilómetros.

También en eléctrico

Para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica, Opel también ofrece una variante de 136 CV capaz de recorrer hasta 354 kilómetros con una sola carga. Una autonomía suficiente para muchos conductores. Además, permite acceder a las ventajas propias de un vehículo eléctrico sin renunciar a un formato compacto y fácil de utilizar.

El equipamiento sorprende especialmente en las versiones de acceso. Desde el acabado Edition encontramos pantalla táctil de 10 pulgadas, control de crucero, reconocimiento de señales de tráfico, alerta de mantenimiento de carril, sensores traseros de aparcamiento, faros LED, aire acondicionado y múltiples asistentes de seguridad. Un nivel tecnológico que hace pocos años estaba reservado a segmentos superiores.