Fiat acerca a más conductores el coche más tecnológico de su catálogo de 2026

Coches y Motos 04 JUN 2026 - 03:08h.

Disponible en una versión híbrida y otra 100% eléctrica

El nuevo Dacia Sandero de Fiat

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El Fiat Grande Panda es uno de los lanzamientos más importantes de la marca italiana en los últimos años. No sustituye al Panda tradicional. Ambos convivirán en la gama. Pero el nuevo modelo representa una evolución total. Estrena la moderna plataforma STLA Smart y apuesta por la electrificación desde el primer momento. Todo ello manteniendo un precio muy competitivo.

La estrategia de Fiat es ofrecer mucha tecnología sin disparar el coste. Por eso el Grande Panda se ha convertido en uno de los modelos más interesantes del mercado. Además, llega con una imagen moderna y desenfadada. Un coche pensado para la ciudad, pero también preparado para viajar y afrontar el uso diario con solvencia.

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Un SUV con diseño retro que apunta hacia el futuro

Sus dimensiones encajan perfectamente en el segmento de los SUV urbanos. Mide 3.990 mm de largo, 1.600 mm de alto y 1.750 mm de ancho. La batalla alcanza los 2.541 mm. A pesar de su tamaño contenido, presume de un maletero de 412 litros. Una cifra excelente para un vehículo de estas características. Entre sus principales rivales aparecen modelos como el Jeep Avenger o el Renault Captur.

Su precio arranca en 17.426 euros financiados o 19.241 euros al contado. La versión de acceso utiliza un motor gasolina 1.2 litros asociado a un sistema híbrido ligero de 48 voltios. Desarrolla 110 CV y cuenta con la apreciada etiqueta ECO de la DGT. La transmisión es automática DDCT y la tracción delantera. Además, homologa un consumo medio de apenas 5,4 litros cada 100 kilómetros.

Incluso el acabado Pop, el de acceso, ofrece una dotación muy completa. Incluye cuadro digital TFT de 10 pulgadas, sensores traseros de aparcamiento, asistente de mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia, alerta de somnolencia, aire acondicionado, freno de estacionamiento eléctrico, asistente en pendiente y llamada de emergencia SOS. Un equipamiento difícil de encontrar en muchos rivales por este precio.

Así es el Fiat Grande Panda eléctrico

Pero el Grande Panda también mira al futuro con una versión 100% eléctrica. El acabado RED está disponible desde 20.595 euros financiando o 22.410 euros al contado, incluyendo ayudas del Plan AUTO+. Utiliza un motor eléctrico de 113 CV alimentado por una batería LFP de 44 kWh. Gracias a ello alcanza una autonomía de hasta 320 kilómetros WLTP.

Además, admite cargas rápidas de hasta 100 kW, permitiendo pasar del 20 al 80% de batería en apenas 26 minutos. Esta versión incorpora instrumentación digital de 10 pulgadas, pantalla táctil de 10,25 pulgadas, faros LED, sensores de aparcamiento y un amplio paquete de asistentes de conducción. Por tecnología, electrificación y precio, el Fiat Grande Panda se ha convertido en el coche más avanzado de la marca y en una de las propuestas más atractivas de 2026.