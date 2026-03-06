El Dacia Sandero deja de ser el coche más vendido en España

Coches y Motos 06 MAR 2026 - 15:58h.

El utilitario rumano ha sido desbancado después de tres años siendo el coche más matriculado en España

El SUV número uno de Dacia está de estreno

El mercado del automóvil en España sigue creciendo. Según los datos publicados por ANFAC, durante febrero de 2026 se matricularon 97.082 coches nuevos. Esto supone un incremento del 7,5% respecto al mismo mes del año pasado. Si se observa el acumulado anual, entre enero y febrero de 2026 se han vendido 170.186 vehículos, lo que representa un crecimiento del 4,6% frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

En este contexto destaca el cambio de posición del Dacia Sandero. El utilitario rumano había dominado el mercado español durante los últimos años. Fue el coche más vendido en España en 2023, 2024 y 2025. También empezó 2026 liderando el ranking en enero. Sin embargo, el Sandero ha dejado de ocupar el primer puesto mensual.

El Seat Ibiza desbanca al Dacia Sandero como coche más vendido en España

Durante febrero de 2026, el Dacia Sandero registró 2.591 matriculaciones, lo que le sitúa en la segunda posición del ranking mensual. Aun así, el modelo mantiene una posición muy fuerte en el acumulado anual. Entre enero y febrero de 2026, el Sandero suma 4.208 unidades vendidas, cifra que también le coloca en la segunda posición del ranking del año.

El modelo que ocupa ahora la primera posición es el Seat Ibiza, sumando 2.601 ventas en febrero y 4.505 en lo que va de año.

Cuatro modelos en el top 100

Más allá del Sandero, Dacia mantiene varios modelos dentro del top 100 del mercado español. Uno de ellos es el Dacia Duster. Este SUV logró 812 unidades en febrero, lo que le permitió situarse en la posición 47 del ranking mensual. En el acumulado del año, el Duster suma 1.523 matriculaciones, alcanzando la posición 37 del ranking anual.

Otro modelo relevante es el nuevo Dacia Bigster. Este SUV registró 424 unidades en febrero, ocupando la posición 71 del ranking mensual. Entre enero y febrero de 2026, el Bigster acumula 780 unidades, lo que le sitúa en la posición 66 del ranking anual.

También aparece en la lista el Dacia Jogger. Este familiar logró 375 matriculaciones en febrero, colocándose en la posición 83 del ranking mensual. En el acumulado del año suma 639 unidades, lo que le permite alcanzar la posición 81 del ranking anual.

A nivel global, la marca rumana no destaca especialmente en el ranking de fabricantes del mes. En febrero de 2026, la firma rumana alcanzó 4.302 matriculaciones, lo que la sitúa como la octava marca más vendida del mes en España. Si se analiza el acumulado del año, Dacia registra 7.295 unidades entre enero y febrero, ocupando igualmente la octava posición entre las marcas más vendidas del país.