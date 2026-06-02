Cupra convierte en accesible el coche más deseado de su gama deportiva de 2024

Coches y Motos 02 JUN 2026 - 05:34h.

El Terramar apunta a ser un éxito en España

El rival del Volkswagen Tiguan que sobresale por calidad, espacio y diseño

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Cupra sigue ampliando su presencia en uno de los segmentos más competitivos del mercado europeo con una propuesta que combina diseño, tecnología y un marcado carácter dinámico. Entre todos los modelos que forman parte de su catálogo, el Terramar se ha convertido en uno de los más esperados y deseados desde su presentación, gracias a una fórmula que reúne los rasgos distintivos de la marca en un formato SUV de gran atractivo comercial.

La llegada de este modelo supone un paso importante en la evolución de Cupra. La firma española ha logrado consolidar una identidad propia basada en la deportividad, el diseño diferencial y la innovación tecnológica, elementos que encuentran en el Terramar una de sus máximas expresiones. Ahora, además, una estrategia comercial más competitiva permite acceder al modelo en condiciones más favorables, ampliando su alcance dentro del mercado.

El resultado es un vehículo que aspira a convertirse en una de las referencias de su categoría. Su combinación de estética deportiva, equipamiento avanzado y mecánicas electrificadas lo sitúa como una alternativa especialmente interesante frente a otros SUV compactos de orientación premium.

Un diseño que refuerza la identidad de Cupra

Uno de los aspectos más destacados del Terramar es su imagen exterior. El modelo adopta el lenguaje de diseño más reciente de la marca, caracterizado por una presencia musculosa, líneas afiladas y una marcada sensación de dinamismo. La parte frontal transmite personalidad gracias a una firma lumínica distintiva y a unas proporciones que refuerzan su carácter deportivo.

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La silueta mantiene el equilibrio entre elegancia y robustez, dos cualidades fundamentales en un segmento donde la diferenciación resulta cada vez más importante. El Terramar consigue destacar sin recurrir a excesos estéticos, ofreciendo una imagen moderna y perfectamente reconocible.

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En el interior se aprecia el mismo cuidado por los detalles. La disposición de los mandos, la calidad de los acabados y la integración de la tecnología contribuyen a crear un ambiente moderno y sofisticado. La sensación general es la de encontrarse ante un vehículo desarrollado con una clara orientación hacia la experiencia de conducción.

La digitalización ocupa un lugar protagonista. Tanto la instrumentación como el sistema multimedia ofrecen una presentación actual, acompañada por múltiples opciones de conectividad y personalización que permiten adaptar el entorno a las preferencias de cada usuario.

Tecnología, eficiencia y carácter deportivo

Más allá del diseño, el Terramar destaca por una oferta mecánica adaptada a las necesidades actuales del mercado. La gama incorpora soluciones electrificadas que buscan mejorar la eficiencia sin renunciar a las prestaciones que se esperan de un modelo firmado por Cupra.

Las versiones híbridas enchufables representan una de las apuestas más importantes dentro de la oferta. Estas variantes permiten combinar el uso cotidiano en modo eléctrico con la autonomía necesaria para afrontar viajes de mayor distancia, ofreciendo una gran versatilidad de utilización.

Por otro lado, la puesta a punto del chasis mantiene intacta la filosofía deportiva de la marca. La dirección precisa, una suspensión cuidadosamente calibrada y un comportamiento equilibrado permiten disfrutar de una conducción dinámica sin comprometer el confort diario.

Cabe destacar que el equipamiento también desempeña un papel fundamental en su atractivo. Los sistemas de asistencia a la conducción, las funciones de conectividad y los numerosos elementos destinados a mejorar la seguridad y el bienestar de los ocupantes contribuyen a reforzar una propuesta muy completa.

Con una imagen poderosa, un interior tecnológico y una gama preparada para las nuevas exigencias de movilidad, el Cupra Terramar se posiciona como uno de los modelos más importantes de la marca. Su llegada en condiciones más accesibles refuerza todavía más su atractivo y lo convierte en una de las opciones más interesantes dentro del segmento de los SUV deportivos de última generación.