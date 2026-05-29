Coches y Motos 29 MAY 2026 - 10:17h.

La nueva apuesta de la marca deportiva española apunta a ser un éxito

El Cupra León tiene un problema mayúsculo

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Cupra ya ha puesto precio al nuevo Terramar, el SUV con el que la marca española amplía su ofensiva dentro de uno de los segmentos más importantes del mercado europeo. El modelo se convierte en una de las principales novedades de la firma gracias a una combinación de diseño deportivo, tecnología avanzada y una gama mecánica electrificada que alcanza hasta 265 caballos de potencia. La estrategia de Cupra pasa por reforzar su identidad propia y consolidarse como una marca con posicionamiento cada vez más cercano al universo premium.

El Terramar se sitúa entre el Formentor y el Tavascan dentro de la gama del fabricante. Su planteamiento busca atraer a conductores que demandan un SUV de tamaño medio con un enfoque dinámico y una imagen diferenciada. El modelo mantiene además la filosofía estética que Cupra ha desarrollado durante los últimos años, con líneas agresivas, detalles específicos y una clara orientación deportiva.

Una gama mecánica electrificada y deportiva

La oferta del Cupra Terramar estará formada por versiones gasolina, mecánicas microhíbridas e híbridas enchufables. El precio de acceso parte desde 38.159 euros, mientras que las configuraciones más potentes y equipadas elevan notablemente esa cifra. La gama busca ofrecer diferentes alternativas para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado europeo en materia de emisiones y eficiencia.

Las variantes híbridas enchufables representan uno de los principales argumentos del SUV español. Estas versiones alcanzan hasta 265 caballos y permiten circular durante trayectos urbanos en modo completamente eléctrico. En este sentido, Cupra continúa reforzando su apuesta por sistemas electrificados sin renunciar a un enfoque prestacional y emocional.

La puesta a punto del Terramar también refleja esa filosofía. El modelo incorpora suspensión adaptativa, dirección de respuesta rápida y distintos modos de conducción que modifican el comportamiento del vehículo según las condiciones de uso. El objetivo es mantener una conducción más precisa y dinámica de lo habitual dentro del segmento SUV.

No es ningún secreto que Cupra ha convertido el diseño en uno de sus principales elementos diferenciadores. El Terramar presenta un frontal muy marcado, con grandes entradas de aire y una firma lumínica reconocible. La zaga apuesta por una banda LED horizontal y superficies musculosas que refuerzan la sensación de anchura y deportividad.

Tecnología avanzada y un interior más sofisticado

El habitáculo del Terramar supone una importante evolución para la marca española. El interior apuesta por una digitalización mucho más avanzada, con una gran pantalla central orientada hacia el conductor y un cuadro de instrumentos completamente digital. La conectividad gana protagonismo mediante nuevas funciones remotas y una integración más completa con dispositivos móviles.

La calidad percibida también mejora de forma notable respecto a anteriores modelos de Cupra. Aparecen materiales más cuidados, superficies acolchadas y acabados específicos en color cobre, uno de los rasgos estéticos más característicos de la firma. El SUV busca ofrecer una experiencia más refinada sin abandonar el carácter deportivo que define a la marca.

En materia de seguridad, el Terramar incorpora asistentes avanzados a la conducción, incluyendo control de crucero adaptativo predictivo, mantenimiento activo de carril y sistemas de aparcamiento automatizado. Llama especialmente la atención el trabajo realizado en la conducción semiautónoma, donde el modelo mejora la suavidad y precisión de las ayudas electrónicas.

Con el Terramar, Cupra continúa consolidando su crecimiento dentro del mercado europeo. El nuevo SUV representa un paso importante en la expansión de la marca y refuerza una estrategia centrada en la electrificación, el diseño y las prestaciones. La firma española mantiene así su intención de competir en segmentos cada vez más relevantes con productos de carácter claramente diferenciado.