El nuevo Kia es el SUV más bonito de la nueva era de la marca y mejora a alternativas alemanas más caras

Coches y Motos 17 JUN 2026 - 08:08h.

El Sorento es un enorme SUV con lo mejor de la marca coreana

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

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Kia ha protagonizado una de las evoluciones más sorprendentes de la industria automovilística durante los últimos años. Lo que comenzó como una marca enfocada principalmente en ofrecer vehículos asequibles se ha transformado en un fabricante capaz de competir de tú a tú con algunas de las firmas más prestigiosas del mercado. Dentro de esta nueva etapa, el Kia Sorento representa mejor que ningún otro modelo la ambición y el salto cualitativo de la compañía surcoreana.

El gran SUV de Kia se ha consolidado como uno de los vehículos más completos de su categoría gracias a una combinación muy difícil de encontrar en el mercado actual: diseño atractivo, tecnología avanzada, espacio interior y una calidad percibida que rivaliza con propuestas considerablemente más caras.

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No es ningún secreto que el segmento de los SUV familiares se ha convertido en uno de los más exigentes de la industria. Los compradores buscan cada vez más vehículos capaces de combinar confort, versatilidad y una imagen diferenciada. En este contexto, el Sorento ha logrado destacar gracias a una propuesta que rompe con muchos de los tópicos asociados a las marcas generalistas.

Un diseño que refleja la nueva identidad de Kia

La imagen exterior del Sorento es uno de sus principales argumentos. El frontal transmite una fuerte sensación de robustez gracias a una parrilla de gran tamaño, grupos ópticos de diseño muy elaborado y unas líneas marcadas que refuerzan su presencia sobre el asfalto.

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La silueta combina elegancia y musculatura de forma equilibrada. A pesar de sus generosas dimensiones, el diseño evita transmitir una sensación excesivamente pesada, algo que no siempre resulta sencillo en vehículos de este tamaño. Cada elemento parece diseñado para aportar personalidad sin caer en excesos visuales.

El trabajo realizado en la zaga también merece una mención especial. Los pilotos verticales y las superficies limpias aportan una imagen moderna y fácilmente reconocible. El resultado es un SUV que consigue destacar en un segmento donde muchos modelos terminan adoptando soluciones de diseño muy similares.

Por otro lado, la calidad visual del conjunto permite que el Sorento compita sin complejos frente a alternativas procedentes de fabricantes europeos con una imagen tradicionalmente más exclusiva.

Un interior que rivaliza con marcas premium

La evolución más evidente aparece al abrir las puertas. El habitáculo del Sorento muestra hasta qué punto Kia ha elevado sus estándares de calidad. Los materiales utilizados, los ajustes y la presentación general generan una sensación que se acerca a la ofrecida por modelos pertenecientes a categorías superiores.

La tecnología ocupa una posición protagonista dentro del salpicadero. Las pantallas digitales integradas, los sistemas multimedia de última generación y las numerosas funciones de conectividad crean un entorno moderno y sofisticado que mejora notablemente la experiencia de uso diaria.

Cabe destacar que uno de los puntos fuertes del Sorento sigue siendo el espacio interior. La posibilidad de contar con hasta siete plazas lo convierte en una de las alternativas más versátiles de su segmento. Además, la amplitud disponible para pasajeros y equipaje permite afrontar viajes largos con un elevado nivel de confort.

La gama mecánica también contribuye a reforzar su atractivo comercial. Kia ofrece versiones híbridas e híbridas enchufables que combinan eficiencia, prestaciones y un funcionamiento especialmente refinado. Esta variedad permite adaptarse a diferentes necesidades sin renunciar a la comodidad ni a la practicidad.

El comportamiento dinámico completa una propuesta muy equilibrada. El Sorento ofrece una conducción confortable, estable y silenciosa, especialmente en carretera, donde demuestra un nivel de refinamiento que sorprende en un vehículo de sus características.

Con una imagen moderna, un interior de gran calidad y una dotación tecnológica propia de segmentos superiores, el Kia Sorento se ha convertido en uno de los SUV más atractivos de la nueva generación de la marca. Su capacidad para competir con alternativas alemanas mucho más caras confirma hasta qué punto Kia ha conseguido redefinir su posición dentro del mercado europeo.