El eléctrico de MG que enamora por su diseño, ahora también lo hace por su precio

Coches y Motos 15 JUN 2026 - 15:12h.

160 CV de potencia, más de 400 km de autonomía y un precio imposible de ignorar

MG ya tiene un primer aviso: su ZS está en apuros

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MG vive uno de los mejores momentos de su historia reciente en Europa. La histórica marca británica, ahora integrada en el grupo chino SAIC, no deja de ganar cuota de mercado gracias a una gama cada vez más amplia y a una política de precios muy agresiva. En España, además, se ha convertido en una de las firmas que más rápido está creciendo, impulsada por modelos que ofrecen mucho equipamiento y tecnología por menos dinero que buena parte de sus rivales.

Ahora la marca china enriquece la gama con el nuevo MG4 Urban. Se trata de un compacto eléctrico que destaca por una imagen moderna y deportiva, una presentación cuidada y una relación entre precio y equipamiento difícil de igualar. Además, llega en un momento en el que la demanda de coches eléctricos asequibles no deja de aumentar.

La versión familiar del MG4 llega a España

La gran sorpresa está en su precio. MG anuncia este modelo desde 25.490 euros al contado. Sin embargo, gracias a las promociones de la marca y a las ayudas públicas disponibles, puede adquirirse desde solo 16.790 euros. Una cifra que lo sitúa en una posición muy ventajosa frente a muchos rivales de su categoría.

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La versión de acceso recurre a un motor eléctrico de 150 CV y 250 Nm de par máximo. Está alimentada por una batería de 43 kWh que le permite homologar hasta 325 kilómetros de autonomía. También alcanza una velocidad máxima de 160 km/h y completa el 0 a 100 km/h en 9,6 segundos, unas cifras perfectamente válidas para el uso diario.

Dos versiones mecánicas y dos acabados

Quienes necesiten una mayor autonomía pueden optar por una segunda alternativa. En este caso la potencia aumenta hasta los 160 CV y la batería alcanza los 54 kWh. Gracias a ello es capaz de recorrer hasta 416 kilómetros con una sola carga. Esta variante está disponible desde 19.290 euros con acabado Comfort y desde 22.290 euros con el nivel Premium.

Otro de los aspectos que ayudan a explicar su éxito es el equipamiento. Desde el acabado Comfort incorpora bomba de calor, sistema multimedia con pantalla táctil de 12,8 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas, navegador, conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, además del sistema inteligente iSMART para gestionar distintas funciones del vehículo.

Frente a alternativas como el Volkswagen ID.3, el Kia EV4 o el Nissan Leaf, el MG4 Urban apuesta por una fórmula muy atractiva. Diseño llamativo, tecnología actual, buena autonomía y precios realmente competitivos. No es extraño que se haya convertido en uno de los eléctricos que más interés está despertando entre los compradores españoles.