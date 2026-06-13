Los expertos en motor eligen la alternativa a la Yamaha XMAX por 300 euros al mes

Coches y Motos 13 JUN 2026 - 22:53h.

Es las mejores opciones existentes en el mercado

Yamaha trae de vuelta la R1 de calle

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Los expertos en motor coinciden en señalar una moto como la mejor alternativa existente para la Yamaha XMAX, que se puede conseguir fácilmente a cambio de una cifra ridícula, y sin hacer un gran desembolso. Presume de unos acabados premium y un equipamiento realmente completo, con una mecánica solvente y una ergonomía cómoda. Por todo esto, no resulta extraño que la SYM Cruisym 400 sea una opción tan valorada y cotizada.

La relación calidad-precio de la que presume la coloca entre las mejores opciones existentes en el mercado, con un frontal con una firma lumínica que refuerza la imagen dinámica del modelo, y se encarga de hacerla perfecta. En el interior, se encuentra un propulsor de 399 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro válvulas, con refrigeración líquida e inyección electrónica, que desarrolla una potencia de 34 CV a 6.750 revoluciones por minuto, y un par máximo de 37 Nm.

Tiene unas dimensiones bastante grandes para ser una moto de media cilindrada, con una longitud superior a los dos metros y un peso de 222 kilos, mientras que el depósito posee una capacidad de 14,5 litros, lo que se traduce en una autonomía superior a los 300 kilómetros. Y no se queda atrás en cuanto a equipamiento, gracias a la iluminación full LED, el sistema antibloqueo de frenos ABS de dos canales desarrollado por Bosch, el control de tracción TCS, sistema de llave inteligente y la instrumentación digital de siete pulgadas con conectividad móvil, entre muchas más cosas.

La SYM Cruisym 400 cuesta 5.499 euros

No necesitarás pagar ninguna cifra astronómica a cambio de la SYM Cruisym 400, por lo que únicamente tendrás que poner encima de la mesa un total de 5.499 euros, lo que nos parece un chollo con todas las letras. Aprovecha la oportunidad, y consíguela pronto, pues se puede financiar por 300 euros al mes.