Audi tiene el coche perfecto para hacer viajes largos en familia

Coches y Motos 13 JUN 2026 - 11:16h.

Hasta 367 CV de potencia y 100 km de autonomía eléctrica

Este es el principal problema del Audi Q3

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Cuando una familia busca un SUV para recorrer muchos kilómetros, suele fijarse en aspectos como el espacio, el confort, la tecnología y el consumo. En ese escenario, el nuevo Audi Q5 se ha convertido en una de las opciones más interesantes del mercado. Combina la calidad habitual de la marca alemana con unas versiones híbridas enchufables especialmente pensadas para quienes realizan desplazamientos frecuentes y no quieren renunciar a la eficiencia.

Sus dimensiones ayudan a entender su enfoque familiar. Mide 4.717 mm de largo, 1.900 mm de ancho y cuenta con una generosa batalla de 2.820 mm. El resultado es un habitáculo amplio y cómodo para cinco ocupantes. Además, ofrece un maletero de 438 litros, suficiente para afrontar vacaciones, escapadas de fin de semana o el día a día de una familia. Entre sus principales rivales encontramos modelos como el Mercedes GLC, el BMW X3 o el Lexus NX.

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Los Audi Q5 PHEV son los favoritos de las familias

Aunque la gama incluye una variante microhíbrida de acceso con 204 CV, las versiones que concentran buena parte del interés son las híbridas enchufables. Estas mecánicas permiten realizar trayectos diarios en modo eléctrico y afrontar viajes largos con consumos muy contenidos. Una combinación cada vez más demandada entre los conductores europeos.

PUEDE INTERESARTE Audi tiene un problema muy importante

La primera propuesta híbrida enchufable combina un motor de gasolina 2.0 TFSI con un propulsor eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 299 CV y 450 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos, alcanza los 250 km/h y homologa un consumo medio de apenas 2,5 l/100 km. Además, puede recorrer hasta 100 kilómetros en modo eléctrico según el ciclo WLTP. Su precio parte de 62.496 euros al contado o 61.896 euros financiados.

Por encima se sitúa una segunda versión destinada a quienes buscan un extra de prestaciones. Mantiene el mismo bloque de gasolina, pero eleva la potencia hasta 367 CV y el par máximo hasta 500 Nm. Gracias a ello, completa el sprint de 0 a 100 km/h en solo 5,1 segundos. Conserva una velocidad máxima de 250 km/h, homologa 3,0 l/100 km y ofrece una autonomía eléctrica de hasta 88 kilómetros.

El equipamiento también está a la altura

El equipamiento también juega un papel importante en el atractivo del modelo. Desde las primeras versiones incorpora llantas de 18 pulgadas, faros LED Pro, ópticas traseras LED Pro con intermitentes dinámicos y un completo conjunto de asistentes de conducción. Audi ha apostado por una tecnología discreta, pero muy útil en el uso diario.

Entre las ayudas disponibles destacan el control de crucero adaptativo ACC, el aviso de cambio involuntario de carril y la alerta de apertura de puertas. Todo ello se combina con un elevado nivel de calidad percibida, un excelente aislamiento acústico y un confort sobresaliente en carretera.