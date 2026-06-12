El SUV más barato de Kia y, para muchos uno de los más bonitos

Coches y Motos 12 JUN 2026 - 22:37h.

A veces no hacen falta alardeos parea ser una opción excelente

Kia convierte el EV3 en una furgoneta

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No todos los SUV necesitan medir más de cuatro metros y medio ni superar los 30.000 euros para resultar atractivos. El Kia Stonic demuestra precisamente lo contrario. Se ha convertido en una de las puertas de entrada más interesantes a la gama SUV de la marca coreana. Y también en uno de sus modelos con más personalidad.

Tras su reciente actualización, el Stonic ha adoptado parte del lenguaje de diseño que Kia utiliza en sus modelos más modernos. El resultado es un coche con una imagen fresca, juvenil y muy atractiva. Un aspecto que le permite destacar frente a rivales tan conocidos como el SEAT Arona, el Renault Captur o el Volkswagen T-Cross. Para muchos conductores, además, es uno de los SUV urbanos más agradables de ver en la actualidad.

Así es el SUV más barato de Kia

Sus dimensiones encajan perfectamente en el entorno urbano. Mide 4,14 metros de largo, 1,76 metros de ancho y cuenta con una batalla de 2,58 metros. Esto le permite moverse con soltura por ciudad sin renunciar a una habitabilidad correcta. Tampoco decepciona en capacidad de carga, ya que ofrece un maletero de 352 litros, ampliable hasta 1.155 litros cuando se abaten los asientos posteriores.

Otro de sus puntos fuertes es el precio. Kia anuncia la versión de acceso desde 18.080 euros, una cifra competitiva dentro de un segmento en el que los precios no han dejado de subir durante los últimos años. Gracias a ello se posiciona como una de las alternativas más asequibles para quienes buscan un SUV moderno sin realizar un gran desembolso.

Mecánica sencilla per eficaz y equipamiento ideal para el día a día

Bajo el capó encontramos un motor de gasolina que desarrolla 100 CV y 172 Nm de par máximo. Está asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades y a la tracción delantera. Sus prestaciones son más que suficientes para el uso diario. Completa el 0 a 100 km/h en 11 segundos, alcanza los 179 km/h y homologa un consumo medio de apenas 5,7 litros cada 100 kilómetros.

La sencillez mecánica también juega a su favor. Se trata de una configuración pensada para ofrecer costes de uso contenidos y un mantenimiento razonable. Una receta que sigue convenciendo a muchos compradores que buscan un vehículo práctico y sin complicaciones para el día a día.

Además, el acabado Concept ya incorpora una dotación muy completa. Incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, faros antiniebla, control de crucero, sensor de luces, iluminación diurna LED, aire acondicionado y un sistema multimedia con pantalla de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Un conjunto equilibrado que explica por qué el Kia Stonic continúa siendo una de las opciones más interesantes de su categoría.