La nueva alternativa, para la mayoría más bonita, al Toyota GR Yaris

Coches y Motos 12 JUN 2026 - 18:53h.

Peugeot tiene listo un nuevo deportivo que encantará a los nostálgicos

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

Compartir







Durante años, el Toyota GR Yaris ha sido el gran referente entre los deportivos compactos. Un coche nacido prácticamente de la competición. Radical. Exclusivo. Y también caro. Sin embargo, muy pronto tendrá delante un rival inesperado. Uno que apuesta por una receta diferente, pero igualmente emocionante. Hablamos del nuevo Peugeot E-208 GTi, un modelo que recupera una denominación histórica y que promete convertirse en uno de los eléctricos más deseados del mercado.

La marca francesa lleva tiempo preparando este lanzamiento. Hace un año mostró un prototipo que dejó muy buenas sensaciones entre aficionados y expertos. Ahora, la versión definitiva está lista para debutar. Peugeot ya ha confirmado que el modelo de producción se presentará oficialmente durante las celebraciones de Le Mans 2026, un escenario perfecto para un coche desarrollado por Peugeot Sport.

PUEDE INTERESARTE Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Peugeot tiene listo un nuevo GTi

Lo más llamativo es que el diseño apenas cambiará respecto al concept original. El espectacular color rojo seguirá siendo protagonista. También las formas musculosas de la carrocería. Las llantas específicas y los detalles deportivos completarán una imagen mucho más agresiva que la de cualquier Peugeot 208 convencional. Para muchos aficionados, incluso más atractiva que la propuesta japonesa de Toyota.

PUEDE INTERESARTE Toyota sorprende con el Toyota RAV4 más avanzado de su historia

Pero el atractivo del E-208 GTi no se limita a la estética. Peugeot ha trabajado profundamente en el apartado dinámico. El chasis será más bajo. La suspensión tendrá una puesta a punto específica. También contará con diferencial autoblocante, dirección recalibrada, frenos de mayor tamaño y una barra estabilizadora trasera diseñada para mejorar el paso por curva. Todo pensado para ofrecer sensaciones de conducción al más alto nivel.

No tardaremos en conocer todos los detalles, incluido el precio

La mecánica tampoco decepciona. El nuevo deportivo francés recurrirá a un motor eléctrico capaz de desarrollar 280 CV de potencia. Una cifra prácticamente idéntica a la del Toyota GR Yaris. Gracias a ello podrá acelerar de 0 a 100 km/h en torno a los 5,7 segundos, colocándose entre los utilitarios deportivos más rápidos de su categoría.

La energía procederá de una batería de 52 kWh, suficiente para homologar alrededor de 350 kilómetros de autonomía. No es una cifra espectacular frente a otros eléctricos más orientados al uso familiar, pero sí razonable para un vehículo cuyo principal objetivo es ofrecer diversión al volante. Además, compartirá tecnología con otros deportivos eléctricos del grupo Stellantis.

Todavía no se ha confirmado el precio definitivo, aunque las previsiones apuntan a una cifra cercana a los 45.000 euros. Si se cumplen las estimaciones, se situará por debajo de algunos deportivos de altas prestaciones y muy cerca del GR Yaris.