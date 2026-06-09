Skoda inicia en Navarra la producción de su primer modelo en España

Se trata del Epiq, pieza clave en la nueva familia eléctrica urbana del Grupo Volkswagen

Con un precio desde 22.800 euros en España

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La fábrica de Volkswagen Navarra, situada a las afueras de Pamplona, ha puesto en marcha la producción en serie del Skoda Epiq, el nuevo modelo eléctrico de acceso de la marca checa. Se trata de un hito histórico para Skoda: es su primer vehículo fabricado en España y el segundo de su gama europea actual que se produce fuera de la República Checa. El movimiento forma parte de la estrategia del Brand Group Core (BGC) del Grupo Volkswagen, que busca reforzar sinergias entre sus marcas y concentrar la fabricación de coches eléctricos urbanos en plantas españolas.

El Epiq, presentado mundialmente el 19 de mayo en Zúrich, llega para ocupar un papel estratégico dentro de la ofensiva eléctrica de Skoda. Con un precio desde 22.800 euros en España, se convierte en el modelo totalmente eléctrico más asequible de la marca y en la puerta de entrada a su gama cero emisiones. Además, es el primer Skoda construido sobre la nueva plataforma MEB+, diseñada para maximizar eficiencia, espacio interior y flexibilidad técnica.

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Klaus Zellmer, CEO de Škoda Auto, define el inicio de producción como “un momento histórico” y destaca que el Epiq está pensado para hacer la movilidad eléctrica “más accesible que nunca”.

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Un impulso clave para la planta navarra

El Epiq forma parte de una nueva familia de coches eléctricos urbanos del Brand Group Core, junto con el CUPRA Raval, el Volkswagen ID. Polo y el Volkswagen ID. Cross. Todos ellos se fabricarán en España, lo que refuerza la colaboración entre marcas y optimiza la capacidad productiva del Grupo Volkswagen en Europa. Para Skoda, producir el Epiq en Navarra permite liberar espacio en sus plantas checas para modelos de mayor demanda y mejorar su flexibilidad ante cambios en el mercado.

La planta navarra, fundada en 1965 y parte del Grupo Volkswagen desde 1984, ha producido más de diez millones de vehículos, principalmente del Volkswagen Polo. Con cerca de 5.000 empleados y una capacidad diaria de más de 1.400 coches, es uno de los centros productivos más importantes del consorcio.

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Actualmente, Navarra fabrica modelos de combustión como los Volkswagen Taigo y T‑Cross, pero su programa se amplía ahora con el Epiq y, próximamente, con el Volkswagen ID. Cross. Al igual que la planta de Skoda en Mladá Boleslav, la línea navarra combina vehículos eléctricos y de combustión, lo que permite una producción flexible y adaptada a la demanda.

Un eléctrico asequible

El Epiq llega con la misión de democratizar la movilidad eléctrica dentro de la marca. Con dimensiones compactas y un interior sorprendentemente amplio, aprovecha al máximo la plataforma MEB+ y estrena el lenguaje de diseño Modern Solid, que marcará la estética de los futuros modelos de Škoda.

Ofrece varias combinaciones de batería y tracción, con potencias entre 85 y 155 kW, lo que permite a los clientes elegir la configuración que mejor se adapte a su uso diario. Su autonomía máxima ronda los 440 kilómetros, suficiente para cubrir desplazamientos urbanos y trayectos interurbanos con comodidad.

El Epiq incorpora sistemas avanzados de seguridad y asistencia propios de segmentos superiores, reforzando su atractivo como coche práctico, moderno y accesible. Junto con el próximo Skoda Peaq, será clave para que la marca duplique su gama eléctrica en 2026.