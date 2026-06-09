La compra inteligente frente al Kia Sportage que cada vez buscan más conductores

Coches y Motos 09 JUN 2026 - 23:02h.

No se habla tanto de él, pero es una opción a tener muy en cuenta

El nuevo Kia es, para muchos, el mejor de la marca

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Hay cifras que obligan a detenerse un momento. Encontrar hoy un SUV híbrido enchufable de 272 CV, con más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica y etiqueta CERO, por poco más de 24.000 euros, parece imposible. Sin embargo, esa es precisamente una de las cartas de presentación del MG HS, un modelo que está atrayendo a compradores que antes ni siquiera se planteaban salir de marcas tradicionales como Kia.

La realidad es que el HS se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para sus rivales. No porque sea el más deportivo ni el más lujoso. Lo es porque ofrece mucho por cada euro invertido. Frente a modelos como el Kia Sportage, el Toyota RAV4 o el Nissan Qashqai, apuesta por una fórmula sencilla: más tamaño, más equipamiento y precios mucho más agresivos.

El MG que eligen las familias que lo quieren todo sin pagar de más por marca

Además, no hablamos de un SUV pequeño. Sus 4,65 metros de longitud, junto a una batalla de 2,76 metros, permiten disfrutar de un habitáculo amplio y cómodo para toda la familia. El maletero alcanza los 507 litros, una cifra que lo sitúa entre las referencias de su categoría. Es un coche pensado para viajar, cargar equipaje y afrontar el día a día. No hay limites.

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La oferta mecánica arranca con un motor 1.5 turbo de gasolina que desarrolla 170 CV y 275 Nm de par máximo. Puede asociarse a una transmisión manual o automática. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos, alcanza los 190 km/h y homologa un consumo de 7,4 litros cada 100 kilómetros. Lo más sorprendente es su precio. Con promociones, puede encontrarse desde 21.740 euros.

Sin embargo, la versión que más interés despierta es la Hybrid+. Combina un motor de gasolina con otro eléctrico para desarrollar 224 CV y 340 Nm. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y reduce el gasto de combustible hasta 5,5 litros cada 100 kilómetros. Además, disfruta de la etiqueta ECO de la DGT.

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Lo de la versión híbrida enchufable es una locura

Por encima aparece la citada variante híbrida enchufable. Con 272 CV, batería de 21,4 kWh y más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica, se posiciona como una de las opciones más completas del mercado. Y lo hace desde 24.540 euros con promociones y ayudas, una cifra que cuesta creer viendo sus características.

A todo ello se suma un equipamiento muy generoso. Faros Full LED, llantas de 19 pulgadas, doble pantalla de 12,3 pulgadas, navegador conectado, Android Auto, Apple CarPlay, ayudas avanzadas a la conducción y una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros. Motivos más que suficientes para entender por qué cada vez más conductores consideran al MG HS una compra especialmente inteligente.