El MG HS es mejor, más espacioso y más barato, que el Peugeot 3008, pero igual de equilibrado

Coches y Motos 26 MAR 2026 - 10:42h.

Versiones mecánicas para todos los gustos, equipamientos muy completos y precios que no te vas a creer

El precio del Ebro S900 desafía a MG

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No es el más famoso. Pero sí uno de los más inteligentes del mercado. El MG HS ha llegado para poner en apuros a muchos SUV consolidados. Más espacio, más potencia y mejor precio. A nivel de diseño, no decepciona. Líneas elegantes. Imagen robusta. Y una presencia muy bien conseguida. Para muchos, incluso más atractivo que el Peugeot 3008. Y desde luego, más grande.

En dimensiones, marca diferencias. Mide 4.655 mm de largo y tiene una batalla de 2.765 mm. Esto se traduce en un interior amplio. Muy cómodo. El maletero ofrece 507 litros, ampliables hasta 1.484 litros. Y aparte del 3008, también compite con el Toyota RAV4 o el Kia Sportage.

Versiones mecánicas para todos los gustos

La gama mecánica es muy completa. Desde gasolina hasta híbrido enchufable. Pasando por una opción híbrida HEV muy equilibrada. El gasolina ofrece 170 CV y 275 Nm. Con un comportamiento correcto. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos. Y alcanza 190 km/h. Arranca en 29.990 euros, pero con descuentos puede quedarse en unos 23.740 euros.

El híbrido HEV sube el nivel. Combina motor térmico y eléctrico. En total entrega 224 CV y 340 Nm. Acelera en 7,9 segundos y homologa 5,5 l/100 km. Además, cuenta con etiqueta ECO. Y puede circular en modo eléctrico en determinadas situaciones. Ideal para ciudad. Y trayectos diarios. Parte desde 27.340 euros financiados o unos 32.840 euros al contado.

La versión más avanzada es el PHEV. Con 272 CV y una autonomía eléctrica de más de 100 km. Perfecto para quien busca eficiencia total. Y etiqueta CERO. Arranca desde 34.505 euros al contado, aunque puede bajar hasta unos 33.000 euros financiado según promociones.

Un equipamiento a la altura

En equipamiento, cumple con nota. Desde el acabado básico incluye faros FULL LED, llantas de 19 pulgadas y doble pantalla de 12,3 pulgadas. También suma conectividad completa. Android Auto y Apple CarPlay. Además de sistema iSMART con navegación. Todo muy intuitivo.

En seguridad, destaca el paquete MG Pilot. Con múltiples asistentes a la conducción. Pensados para facilitar el uso diario. El acabado superior añade extras interesantes. Cámara 360º, portón eléctrico y asientos calefactables. Un nivel muy completo. Además, MG ofrece 7 años de garantía o 150.000 km. Un punto diferencial. Y una muestra de confianza en el producto.