Coches y Motos 09 JUN 2026 - 15:09h.

Calidad premium, fiabilidad japonesa y etiqueta ECO

Seat tiene el que, para muchos, es uno de los motores más fiables

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Durante años, el Seat Ateca ha sido una de las referencias entre los SUV compactos. Sin embargo, lleva años sin evoluciones destacables. Para muchos empieza a quedarse algo anticuado. Y mientras Seat no mueve ficha, otras marcas empiezan a adelantarle por la derecha. Por ejemplo, Mazda con el CX-5. Un modelo que combina calidad, confort y una imagen difícil de encontrar en su categoría.

Lo primero que llama la atención es su presencia. A pesar de llevar tiempo en el mercado, sigue siendo uno de los SUV más atractivos visualmente. Sus líneas elegantes, las proporciones equilibradas y el cuidado por los detalles consiguen que parezca un vehículo de un segmento superior. Frente a algunos rivales más convencionales, el Mazda transmite una sensación más premium.

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Fiabilidad japonesa, mucha elegancia y espacio para toda la familia

Pero el CX-5 no vive solo de su estética. Con 4,57 metros de longitud y una batalla de 2,70 metros, ofrece un habitáculo amplio y muy bien aprovechado. Además, cuenta con un maletero de 522 litros, suficiente para afrontar viajes familiares, escapadas de fin de semana o el día a día sin preocupaciones. Es un SUV pensado para quienes necesitan espacio, pero no quieren renunciar al refinamiento.

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Mazda lleva años trabajando para acercarse a marcas tradicionalmente consideradas premium, y el CX-5 es probablemente el mejor ejemplo. Los materiales, los ajustes y el aislamiento acústico están a un nivel muy elevado. Es un coche que transmite solidez desde el primer momento y que destaca especialmente en carretera.

Así es el Mazda CX-5 más económico

Un modelo que está disponible desde 29.995 euros, una cifra especialmente competitiva si tenemos en cuenta la calidad general del conjunto. La versión de acceso apuesta por un motor 2.0 SKYACTIV-G de gasolina con 141 CV y 238 Nm de par máximo. Está asistido por un sistema MHEV, lo que le permite obtener la etiqueta ECO de la DGT. Asociado a una caja manual de seis velocidades y a la tracción delantera, ofrece un funcionamiento suave, agradable y muy refinado para un uso cotidiano.

Otro aspecto destacable es que Mazda no obliga a subir de acabado para disfrutar de una buena dotación. Desde el nivel Prime-Line encontramos elementos tan interesantes como llantas de 19 pulgadas, faros Full LED, navegador, cámara trasera, climatizador bizona, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, además de asientos delanteros calefactados y volante calefactable.