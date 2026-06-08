El nuevo Mercedes‑AMG GT eléctrico llega con cifras de vértigo y precio

Abre pedidos en España con dos versiones brutales, tecnología inédita y un rendimiento que lleva la deportividad a otro nivel

Mercedes sorprende con un coche inspirado en su historia, pero pensado para la nueva era eléctrica

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El nuevo Mercedes‑AMG GT 4 puertas Coupé ya está listo para conquistar a quienes buscan un eléctrico capaz de poner los pelos de punta. La marca alemana ha abierto pedidos en España justo cuando arranca su producción en la fábrica de Sindelfingen, en Stuttgart, donde este superdeportivo nacerá con la precisión quirúrgica que caracteriza a AMG. Y lo hace con dos versiones que no se andan con rodeos: el GT 55, desde 160.500 euros, y el GT 63, que parte de 206.500 euros. Ambas comparten un objetivo claro: demostrar que la electrificación también puede ser sinónimo de adrenalina pura.

Este modelo es el primer gran lanzamiento basado en la plataforma AMG.EA, una arquitectura eléctrica creada para llevar el rendimiento a un territorio completamente nuevo. AMG ya había dejado pistas de lo que era capaz con el CONCEPT AMG GT XX, que el año pasado recorrió más de 40.000 kilómetros en siete días y 13 horas en Nardó, pulverizando 25 récords de larga distancia. Ahora, esa tecnología pasa del laboratorio a la carretera.

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Tres motores, más de mil caballos y aceleraciones de videojuego

El corazón del nuevo AMG GT eléctrico es tan llamativo como sus cifras. Por primera vez en un coche de producción totalmente eléctrico, se utilizan motores de flujo axial, una tecnología que hasta ahora se veía en aplicaciones industriales de altísimo rendimiento. Aquí no hay uno ni dos, sino tres motores: uno delante y dos detrás, capaces de liberar hasta 860 kW (1.169 CV).

El resultado es un coche que parece desafiar las leyes de la física. El 0 a 100 km/h se completa en 2,1 segundos, una cifra que rivaliza con los mejores hiperdeportivos del planeta. Y si eso impresiona, el 0 a 200 km/h en 6,4 segundos directamente deja sin palabras. La velocidad máxima alcanza los 300 km/h con el paquete opcional para el conductor, porque AMG no entiende de medias tintas.

La batería también juega en otra liga. No solo ofrece potencia repetible, sino que permite una carga ultrarrápida de 600 kW. Traducido: más de 460 kilómetros recuperados en solo 10 minutos. Para pasar del 10 al 80 %, basta con 11 minutos, lo que convierte cada parada en un simple respiro.

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Sonido V8 simulado, aerodinámica activa y control total del coche

Aunque sea eléctrico, AMG sabe que muchos conductores siguen enamorados del rugido de un V8. Por eso, el modo AMGFORCE Sport+ recrea un sonido contundente y añade interrupciones de tracción simuladas durante los cambios de marcha, creando una experiencia sorprendentemente cercana a la de un deportivo de combustión. Incluso la instrumentación se adapta para reforzar esa sensación de “muscle car del futuro”.

Para quienes disfrutan afinando cada detalle, el sistema AMG Race Engineer permite ajustar la respuesta del coche, la tracción y el comportamiento en curva con una precisión casi quirúrgica. Es una herramienta pensada para conductores que quieren sentir que llevan un coche de carreras… pero en su día a día.

La aerodinámica también tiene su propio espectáculo. El modelo incorpora elementos AEROKINETICS, con dos componentes activos y un difusor trasero móvil que se ajustan en milisegundos para maximizar estabilidad, eficiencia y agarre. Todo está diseñado para que la potencia salvaje llegue al asfalto de la forma más eficaz posible.

Con este lanzamiento, Mercedes‑AMG demuestra que el futuro del rendimiento eléctrico no solo es rápido, sino también emocionante, visceral y lleno de carácter. Un coche que combina tecnología extrema, diseño afilado y una experiencia de conducción que promete dejar huella en el segmento de los superdeportivos eléctricos.