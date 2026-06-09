Audi convierte en accesible el SUV más bonito de la marca

Coches y Motos 09 JUN 2026 - 00:49h.

Combina diseño, calidad premium, tecnología avanzada y una mecánica muy eficiente

Este es el principal problema del Audi Q3

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Dentro de la gama de Audi hay modelos muy atractivos. Sin embargo, para muchos conductores, el Audi Q5 representa el equilibrio perfecto. Tiene una imagen elegante. Transmite calidad desde cualquier ángulo. Y combina el refinamiento propio de la marca con un tamaño ideal para el día a día. Ahora, además, resulta más accesible de lo que muchos imaginan.

Estamos ante un SUV premium que compite directamente con pesos pesados como el Mercedes GLC, el BMW X3 o el Lexus NX. Mide 4,71 metros de largo y ofrece un interior amplio y bien aprovechado. También presume de una calidad de materiales sobresaliente y de un confort de marcha que sigue estando entre los mejores de su categoría.

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De lo mejor que encuentras en Audi en este momento

Uno de los aspectos que más destacan quienes lo prueban es su capacidad para combinar comodidad y dinamismo. Es un coche muy agradable en ciudad. También en carretera. Y especialmente en viajes largos. La suspensión filtra bien las irregularidades. La insonorización está muy cuidada. Y la sensación general es la de estar al volante de un vehículo de una categoría superior.

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La versión de acceso arranca desde 62.719 euros al contado o 62.219 euros financiados. Por ese precio, Audi propone una mecánica muy equilibrada. Se trata de un motor 2.0 TFSI de gasolina con tecnología MHEV, capaz de desarrollar 204 CV y 340 Nm de par máximo. Está asociado a una transmisión automática S tronic y a la tracción delantera.

Las prestaciones son más que suficientes para cualquier uso. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos. Alcanza una velocidad máxima de 226 km/h. Además, homologa un consumo medio de apenas 6,5 litros cada 100 kilómetros, una cifra muy interesante para un SUV de este tamaño y potencia. Gracias a la microhibridación, también disfruta de las ventajas de la etiqueta ECO.

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El equipamiento también está a la altura

El equipamiento de serie es otro de sus grandes argumentos. Incluso en el acabado de acceso incorpora elementos que hace pocos años estaban reservados para versiones mucho más caras. Encontramos llantas de 18 pulgadas, faros LED Pro, ópticas traseras LED con intermitentes dinámicos y un completo paquete de asistentes a la conducción.

A todo ello se suman tecnologías como el control de crucero adaptativo, el aviso de cambio involuntario de carril o la alerta de apertura de puertas. Sistemas que aumentan la seguridad y hacen la conducción más cómoda.