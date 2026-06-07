Nissan convierte en accesible el SUV más deseado de su catálogo de 2025

Coches y Motos 07 JUN 2026 - 07:33h.

Un icono en el mercado español y en toda Europa

Nissan tiene en esta versión del Qashqai un rey en eficiencia

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Si hay una versión que explica por qué el Nissan Qashqai sigue siendo uno de los SUV más buscados del mercado, esa es la e-Power. No es la más barata de la gama. Pero sí la que mejor representa la filosofía actual del modelo. Combina las sensaciones de un coche eléctrico con la practicidad de un gasolina y, además, consigue unos consumos realmente bajos.

Su sistema utiliza un motor eléctrico para mover siempre las ruedas. Mientras tanto, un bloque de gasolina de 1,5 litros actúa como generador de energía. El resultado son 190 CV, una respuesta inmediata al acelerador y un consumo medio de apenas 5,1 litros cada 100 kilómetros. Todo ello por un precio que arranca en 32.400 euros al contado o 31.150 euros financiados.

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También hay versiones más calmadas

No obstante, el Qashqai no obliga a gastar tanto dinero para acceder a la gama. Nissan ha ajustado su oferta y ahora la versión de acceso parte desde 28.100 euros al contado o 26.850 euros financiados. Una cifra muy competitiva para uno de los SUV más conocidos y consolidados del mercado europeo.

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Esta variante monta un motor 1.3 DiG-T electrificado mediante tecnología MHEV. Desarrolla 158 CV y 270 Nm de par máximo. Va asociado a una caja manual de seis velocidades y presume de la etiqueta ECO de la DGT. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 199 km/h, más que suficiente para cualquier uso cotidiano.

El resto del coche sigue manteniendo los argumentos que han convertido al Qashqai en una referencia. Con 504 litros de maletero, una carrocería de tamaño contenido y una buena habitabilidad interior, resulta especialmente práctico para familias. Es uno de esos SUV que consigue equilibrar espacio, comodidad y facilidad de conducción.

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En equipamiento también da la talla

Tampoco decepciona en tecnología. Incluso el acabado Acenta, el más sencillo de la gama, incorpora pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, cuadro digital, climatizador automático dual, acceso y arranque sin llave, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de cámara trasera y sensores de aparcamiento. Un equipamiento que hace pocos años era propio de categorías superiores.

La seguridad también está muy presente. Cuenta con frenada automática de emergencia, detección de peatones y ciclistas, control de crucero inteligente, detector de ángulo muerto, mantenimiento activo de carril, reconocimiento de señales de tráfico y siete airbags. Por todo ello, el Nissan Qashqai sigue siendo uno de los SUV más completos de su categoría. Y ahora, gracias a unos precios más ajustados, también es uno de los más accesibles de la gama Nissan.