Renault hace accesible la barrera de entrada de su SUV más emblemático de 2026

Coches y Motos 06 JUN 2026 - 21:36h.

Este SUV de Renault puede competir con los más premium, pero mantiene precio de generalista

Renault tiene el que, para la mayoría, es el híbrido más bonito

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Dentro de la actual gama Renault hay muchos modelos interesantes. Se nota que saben lo que quiere el público europeo. Sin embargo, pocos representan tan bien la evolución de la marca francesa como el Renault Rafale. Este SUV coupé se ha convertido en el nuevo escaparate tecnológico de la firma. Un modelo que combina diseño, eficiencia, equipamiento y comportamiento. Y que ahora resulta más accesible gracias a unas condiciones comerciales más atractivas.

La realidad es que Renault ha conseguido algo complicado. Ha creado un SUV capaz de competir con modelos mucho más caros sin perder su carácter generalista. A simple vista queda claro que no estamos ante un SUV convencional. El Rafale apuesta por una carrocería de líneas deportivas y una imagen muy llamativa. Mide 4,71 metros de largo y ofrece una batalla de 2,73 metros, lo que se traduce en un habitáculo amplio y un maletero de 528 litros. Una cifra más que suficiente para el uso familiar. Y entre sus rivales encontramos propuestas como el KGM Actyon híbrido o el Omoda 9.

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El SUV más deportivo de Renault está disponible en dos versiones mecánicas

La versión de acceso ya resulta especialmente interesante. Arranca en 42.921 euros al contado o 39.423 euros financiados. Bajo el capó encontramos una mecánica híbrida autorrecargable que combina un motor de gasolina 1.5 turbo de tres cilindros con dos motores eléctricos. El sistema desarrolla una potencia conjunta de 199 CV y consigue homologar un consumo medio de apenas 4,7 litros cada 100 kilómetros.

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Además de ser eficiente, también ofrece buenas prestaciones. Completa el 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h. Son cifras muy equilibradas para un SUV de estas dimensiones. Especialmente si tenemos en cuenta que su principal objetivo no es la deportividad extrema, sino combinar confort, refinamiento y bajos consumos.

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Hasta 300 CV de potencia y más de 100 km de autonomía

El equipamiento tampoco deja indiferente. Desde los acabados iniciales encontramos cuadro digital, sistema multimedia openR Link de 12 pulgadas con servicios Google integrados, cargador inalámbrico, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, cámara trasera digital, climatizador bizona, portón eléctrico, iluminación ambiental, sensores de aparcamiento, llantas de 20 pulgadas y una larga lista de asistentes de seguridad.

Por encima se sitúa la variante híbrida enchufable PHEV. En este caso hablamos de una potencia de 300 CV, tracción total y una autonomía eléctrica de hasta 106 kilómetros. También mejora las prestaciones, acelerando de 0 a 100 km/h en solo 6,4 segundos. Su precio parte de 49.226 euros al contado o 44.705 euros financiados, una diferencia razonable teniendo en cuenta el salto tecnológico que representa.