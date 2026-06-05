Audi Nuvolari: 1.001 CV para revolucionar los superdeportivos

Un superdeportivo híbrido de 1.001 CV que traslada soluciones de Fórmula 1

Además, redefine prestaciones extremas y anticipa el futuro tecnológico deportivo

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El coche rinde homenaje a Tazio Nuvolari, uno de los pilotos más legendarios de la historia. Con este modelo, Audi busca asociar ese legado con una nueva generación de superdeportivos electrificados capaces de llevar la tecnología de competición a la carretera.

El Audi Nuvolari marca un punto de inflexión para la firma de los cuatro aros al convertirse en el primer superdeportivo híbrido de altas prestaciones desarrollado para producción en serie. Con una potencia combinada de 1.001 CV y una velocidad máxima superior a 350 km/h, se sitúa como el Audi más rápido y potente jamás fabricado. La marca alemana lo presenta como el nuevo escaparate tecnológico de una estrategia que combina electrificación, competición y diseño avanzado. Las primeras entregas están previstas para 2027, dentro de una serie limitada a 499 unidades.

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Para Audi, el Nuvolari simboliza una nueva etapa. De ahí que adopte numerosas soluciones inspiradas en la Fórmula 1. El resultado es un vehículo capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos y alcanzar 200 km/h en 6,8 segundos.

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Tecnología híbrida con ADN de competición

El corazón del modelo es un sistema híbrido formado por un motor V8 biturbo de cuatro litros y tres motores eléctricos de flujo axial. El propulsor térmico desarrolla 800 CV y puede girar hasta 10.000 rpm, mientras que la parte eléctrica aporta potencia adicional y una capacidad de gestión del par inédita en un Audi.

Dos motores eléctricos situados en el eje delantero permiten distribuir la fuerza entre las ruedas, mientras que un tercero se integra entre el V8 y la transmisión. Esta arquitectura crea un sistema de cuatro motores capaz de optimizar aceleración, tracción y estabilidad.

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La tecnología también se refleja en el sistema quattro predictive ride. Gracias a sensores que analizan continuamente el comportamiento del vehículo, la adherencia y los movimientos de la carrocería, el sistema anticipa pérdidas de agarre y actúa antes de que aparezcan. La electrónica coordina motores, frenos y aerodinámica para mantener el máximo control.

Aerodinámica inteligente

El Nuvolari estrena además la nueva filosofía de diseño de Audi. Su silueta de motor central, las superficies limpias y el uso del color Titanium refuerzan una imagen poderosa y tecnológica. Sin embargo, cada elemento responde también a una función aerodinámica específica.

Un alerón trasero adaptativo es el protagonista que modifica automáticamente la carga aerodinámica según las condiciones de conducción. En los modos más deportivos puede generar más de 400 kilogramos de apoyo, mientras que en recta reduce la resistencia para favorecer la velocidad máxima.

La construcción ligera desempeña igualmente un papel decisivo. Audi combina su estructura Audi Space Frame con una carrocería realizada casi por completo en fibra de carbono. Este material permite reducir peso, incrementar la rigidez torsional y mejorar la eficiencia.

Otro aspecto clave es la gestión de la energía. El sistema coordina aceleración, recuperación y distribución del par para maximizar las prestaciones. La frenada regenerativa puede asumir una parte importante de la desaceleración, mientras que la función Launch Control aprovecha toda la energía disponible para lograr la máxima aceleración.

El sistema de frenos utiliza una arquitectura brake-by-wire y discos cerámicos derivados de la experiencia en competición. La combinación garantiza una respuesta constante.

En el habitáculo, Audi apuesta por una configuración centrada en el conductor. La instrumentación prioriza la información esencial y combina pantallas digitales con controles físicos estratégicamente ubicados. Los materiales ligeros refuerzan la sensación de exclusividad.