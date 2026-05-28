Peugeot 3008 2026: así queda la gama híbrida de 145 CV con etiqueta ECO y hasta 7.200 euros de descuento

Coches y Motos 28 MAY 2026 - 09:04h.

El SUV híbrido francés quiere comer en la mesa de los más premium

Peugeot recupera el clásico de los 90

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El renovado Peugeot 3008 quiere seguir siendo uno de los SUV más atractivos del mercado. Peugeot ha apostado por una imagen mucho más moderna y deportiva. Especialmente gracias a su diseño coupé y a un frontal mucho más tecnológico. Pero además de diseño, el 3008 también presume de eficiencia y equipamiento. Y ahora llega con importantes descuentos que alcanzan los 7.200 euros en algunas versiones.

El SUV francés mide 4,54 metros de largo y mantiene una presencia muy sólida en carretera. Tiene una anchura de 1,89 metros y una batalla de 2,73 metros que ayuda a ofrecer un habitáculo amplio y confortable. Además, el maletero alcanza los 520 litros, una cifra bastante buena dentro de su categoría. Mientras que el interior respira aires de alta gama. Peugeot apuesta por un ambiente muy tecnológico y moderno. Destacan el volante compacto, las molduras cuidadas y una presentación bastante más sofisticada que antes. Frente al Renault Arkana, el Kia Sportage o el Nissan Qashqai, destaca especialmente por calidad de acabados y sensación premium.

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Así es la gama de acceso al Peugeot 3008

La gama híbrida gira alrededor de un motor 1.2 turbo MHEV de 145 CV y 230 Nm de par máximo, con tecnología híbrida ligera de 48 voltios. Una mecánica que combina buenas prestaciones y consumos ajustados de 5,4 litros cada 100 km, hace el 0 a 100 km/h en 10.2 s y alcanza una velocidad máxima de 201 km/h. Además, permite lucir la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja importante para moverse por ciudad y acceder a zonas de bajas emisiones sin restricciones.

Su precio de acceso sobre catálogo es de 37.997 euros. Pero Peugeot anuncia esta versión desde 30.780 euros financiados o 31.980 euros al contado. Una cifra competitiva teniendo en cuenta el tamaño del coche y el nivel de equipamiento disponible. Además, la marca francesa estructura la gama en cuatro acabados: Allure, Allure Exclusive, GT y GT Exclusive. Los precios suben progresivamente hasta los 39.930 euros de la variante más equipada.

El equipamiento que completa un paquete que huele a premium

Desde el acabado Allure, el 3008 ya llega muy completo. Incluye cámara trasera VisioPark con visión de 180 grados, climatizador bi-zona y acceso manos libres. También incorpora faros ECO LED, detector de obstáculos trasero y el sistema PEUGEOT i-Connect. Todo ello acompañado por múltiples asistentes de seguridad y conducción. También suma llantas de aleación de 18 pulgadas, retrovisores eléctricos calefactables y numerosos detalles estéticos específicos según acabado.