El BMW X1 2026 actualiza su gama SUV con versiones híbridas y precios desde 52.950 euros

Coches y Motos 28 MAY 2026 - 17:49h.

Hasta 326 CV y más de 80 km de autonomía eléctrica

BMW tiene el SUV perfecto para ciudad

Compartir







El BMW X1 sigue evolucionando. El SUV compacto alemán cuenta en su oferta con versiones híbridas enchufables que aportan un enfoque más tecnológico. Mantiene una imagen elegante y deportiva. También conserva uno de los mejores comportamientos dinámicos del segmento. Frente a modelos como el Mercedes GLA o el Audi Q3, el X1 continúa apostando por el equilibrio entre calidad, espacio y conducción.

Con unas medidas de 4,50 metros de largo, 1,84 de ancho y una batalla de 2,69 metros, el X1 ofrece un habitáculo muy aprovechable. El maletero alcanza los 540 litros, una cifra destacada dentro de la categoría. Si se abaten los asientos traseros, puede llegar hasta los 1.600 litros. Es un coche pensado tanto para el uso diario como para viajar con comodidad. Además, transmite una sensación premium desde el primer vistazo.

Dos versiones híbridas enchufables

Estas versiones híbridas enchufables del BMW X1 arrancan desde 52.950 euros en la web de la marca alemana. La versión de acceso es la xDrive25e, que combina un motor gasolina de 136 CV con otro eléctrico de 109 CV. En conjunto desarrolla 245 CV y un contundente par máximo de 477 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 6,8 segundos y alcanza 190 km/h. Todo ello acompañado por una autonomía eléctrica WLTP de hasta 83 kilómetros. Gracias a ello luce la etiqueta CERO de la DGT.

PUEDE INTERESARTE No es barato, pero este BMW es un icono

Una versión superior para quienes no se conforman con poco

Por encima aparece el espectacular xDrive30e. Esta variante eleva la potencia hasta los 326 CV y mejora todavía más las prestaciones. Firma el 0 a 100 km/h en apenas 5,6 segundos y puede alcanzar 205 km/h. Mantiene la misma autonomía eléctrica de 83 kilómetros, pero con un aire más deportivo. Ambas versiones cuentan con tracción total y cambio automático de doble embrague.

El equipamiento también da un importante salto adelante. Desde el acabado básico ya incluye faros LED, llantas de aleación y portón trasero automático. También incorpora el sistema BMW Live Cockpit Plus con pantalla curva BMW Curved Display. El nuevo sistema operativo BMW Operating System 9 mejora la conectividad y la navegación. Todo resulta más rápido, intuitivo y moderno.

En el interior destaca el cuidado por los detalles. El climatizador bi-zona, el volante deportivo de cuero y los diferentes modos de conducción crean un ambiente sofisticado. Los asientos traseros con configuración 40:20:40 aumentan la practicidad. Tampoco faltan asistentes como el Parking Assistant con cámara trasera o el control de crucero con función de frenado.