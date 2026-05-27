Ojos como platos al ver la alternativa al Volkswagen T-Roc

Coches y Motos 27 MAY 2026 - 12:06h.

Viene de China con dos versiones mecánicas, una híbrida y una eléctrica

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El mercado de los SUV compactos está más competido que nunca. Pero algunas marcas chinas están entrando con mucha fuerza. Y una de las que más ruido está generando es OMODA. Su nuevo OMODA 4 quiere convertirse en una de las grandes sorpresas de los próximos años. Especialmente entre quienes buscan una alternativa moderna al Volkswagen T-Roc.

La marca mostró este nuevo modelo en el Salón del Automóvil de Pekín. Un SUV compacto que se sitúa justo por debajo del OMODA 5. El diseño es uno de sus principales argumentos. Tiene una imagen muy futurista. También deportiva. El frontal destaca por sus ópticas afiladas y una parrilla con mucha presencia. Todo acompañado por una silueta más dinámica de lo habitual.

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OMODA sabe perfectamente qué buscan muchos clientes europeos. Por eso el nuevo OMODA 4 apuesta por tecnología, equipamiento y mecánicas electrificadas. Habrá dos versiones principales. Una híbrida con 224 CV y otra completamente eléctrica. Esta última compartirá parte de su configuración técnica con el OMODA 5 eléctrico.

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La versión eléctrica utilizará un motor de 204 CV y 340 Nm de par máximo. Además, estará alimentada por una batería LFP de 67 kWh. La autonomía prevista rondará los 450 kilómetros. Un dato bastante competitivo dentro de su categoría. Sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un SUV compacto pensado para uso diario y viajes largos.

Dos acabados para empezar

En equipamiento, encontraremos dos acabados para empezar. El acabado Luxury, el de acceso, ya llegará muy completo. Incluirá llantas de 18 pulgadas, faros Full LED, asientos tapizados en cuero y volante forrado también en cuero. Tampoco faltarán el climatizador bizona, la pantalla multimedia de 13,2 pulgadas o el cuadro digital de 8,88 pulgadas.

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Por encima estará el acabado Prestige. Aquí el OMODA 4 quiere acercarse a modelos premium. Añade techo panorámico, cámara 360º, asientos delanteros eléctricos, sistema de sonido mejorado y un paquete completo de asistentes ADAS. También incorpora sensores delanteros y traseros, techo en color de contraste y retrovisores plegables eléctricamente.

Todavía no hay precios oficiales para Europa. Sin embargo, varios medios especializados ya hablan de una tarifa cercana a los 20.000 euros como punto de partida.