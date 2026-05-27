Hecho en España y tan barato como el MG ZS híbrido coloca al Seat Arona contra las cuerdas
Menos de 20.00 euros, 211 CV de potencia y un marcado carácter premium
El mercado de los SUV compactos vive una auténtica revolución. Cada vez llegan más marcas dispuestas a competir con precios agresivos y mucho equipamiento. Desde China, desde Corea del Sur, desde América… Pero también los tenemos fabricados en España. Por ejemplo, el EBRO S400. Un modelo que quiere poner en aprietos a coches tan populares como el Ford Puma, el Seat Arona o el MG ZS Hybrid+.
EBRO ha apostado por una receta que combina mucho espacio, una mecánica eficiente y un precio muy competitivo. El S400 mide 4,32 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,65 de alto. Además, ofrece un maletero de 430 litros, ampliable hasta 1.155 litros. Unas cifras muy interesantes para quienes buscan un SUV familiar y práctico para el día a día. Y todo ello acompañado de un diseño elegante. Apuesta por líneas modernas y una imagen bastante robusta. Tiene una presencia más cercana a modelos de segmentos superiores.
EBRO regresa al primer plano con un SUV lleno de argumentos
Un modelo que, además, esta de oferta en su versión de acceso. Lo encuentras anunciado en la web de EBRO desde 19.990 euros, aunque sujeto a financiación. YH atención a lo que te llevas a cambio.
La versión en oferta monta un sistema híbrido que combina un motor gasolina 1.5 DHE de 95 CV con un propulsor eléctrico de 204 CV. En conjunto desarrolla una potencia total de 211 CV. Todo ello asociado a tracción delantera. El resultado es un coche bastante rápido para su categoría. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos.
Además, EBRO anuncia un consumo medio inferior a 5,5 litros cada 100 kilómetros. Precisamente ahí está una de sus grandes fortalezas. Combina buenas prestaciones con una eficiencia muy interesante. Algo cada vez más importante para quienes buscan un SUV amplio sin disparar el gasto en combustible.
La gama contará con dos acabados: Premium y Excellence. El primero, incluido en la oferta, incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, faros LED, doble pantalla digital de 12,3 pulgadas y climatizador bizona. También incorpora Android Auto, Apple CarPlay y numerosos asistentes de conducción. El apartado de seguridad y conectividad no se queda corto. El EBRO S400 añade control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, aviso de tráfico cruzado trasero y mantenimiento de carril.