DS apuesta por un compacto de inspiración clásica y acabados tecnológicos de nivel premium

Coches y Motos 24 MAY 2026 - 05:44h.

Disponible en versiones mecánicas para todos los gustos

El que, para muchos, es el DS más bonito también es el más barato

Compartir







El DS Nº4 es uno de esos coches que pasan desapercibidos para muchos compradores. Y probablemente ahí esté parte de su encanto. Mientras modelos como el BMW Serie 1 o el Mercedes Clase A acaparan la mayoría de miradas, la firma francesa propone una alternativa mucho más original, sofisticada y diferente dentro del segmento premium compacto.

Su diseño es uno de sus grandes argumentos. Tiene una silueta muy llamativa. Baja. Ancha. Y con detalles que recuerdan más a modelos de categorías superiores. El frontal transmite mucha personalidad gracias a los faros afilados y a la enorme parrilla. Además, las líneas laterales tienen un aire casi coupé que le da una presencia muy elegante y moderna.

Un tapado entre los compactos premium a tener muy en cuenta

Las dimensiones también ayudan a reforzar esa sensación de coche refinado. Mide 4.400 mm de largo, 2.061 mm de ancho y 1.470 mm de alto. La batalla alcanza los 2.675 mm, mientras que el maletero ofrece hasta 430 litros, ampliables hasta 1.240 litros. Unas cifras bastante equilibradas para un compacto pensado tanto para viajar como para el uso diario.

PUEDE INTERESARTE DS tiene un modelo para los que no quiere pagar el precio de un Mercedes

La gama mecánica es muy completa. Arranca con una versión diésel de 130 CV y 300 Nm de par máximo asociada a un cambio automático y tracción delantera. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 10,9 segundos, alcanzar los 203 km/h y homologar un consumo medio de 5,3 l/100 km. Su precio parte desde 38.200 euros, aunque actualmente aparece anunciada desde 32.554 euros al contado o 31.363 euros financiados.

También destaca mucho la variante MHEV con tecnología híbrida ligera de 48 voltios. Utiliza un motor gasolina 1.2 turbo de tres cilindros con 145 CV y 230 Nm. Cuenta con etiqueta ECO de la DGT y mantiene un consumo muy contenido. Desde 31.665 euros al contado o 30.505 euros financiados, se convierte en una de las opciones más interesantes de la gama. Dispone de la etiqueta ECO de la DGT.

Dos versiones con etiqueta CERO de la DGT

Por encima aparece la versión PHEV de 225 CV, capaz de recorrer hasta 62 kilómetros en modo eléctrico gracias a una batería de 13,2 kWh. Además, la familia se completa con una variante totalmente eléctrica de 215 CV y alrededor de 450 kilómetros de autonomía. Una apuesta muy amplia para adaptarse a distintos perfiles de conductor. Estas dos últimas cuentan con la etiqueta CERO de la DGT.

El equipamiento no se queda corto. Incluso las versiones básicas incluyen llantas de 19 pulgadas, cuadro digital, pantalla táctil de 10 pulgadas, climatizador bizona, iluminación ambiental, cámara trasera y control de crucero adaptativo. Tampoco faltan Apple CarPlay, Android Auto y numerosos asistentes de seguridad.