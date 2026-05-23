Kia apuesta por un coche de líneas futuristas y detalles retro muy bonitos

Coches y Motos 23 MAY 2026 - 08:23h.

Imagen muy moderna, mucha tecnología y un diseño que no deja indiferente a nadie

El nuevo Kia es, para muchos, el mejor de la marca

Compartir







El Kia EV6 se ha convertido en uno de los coches eléctricos más llamativos de la gama de Kia. Su reciente actualización ha servido para reforzar todavía más una personalidad muy especial. Porque pocos modelos consiguen mezclar tan bien una imagen futurista con pequeños detalles de inspiración retro que le dan muchísimo carácter.

El diseño es, sin duda, uno de sus grandes argumentos. El frontal apuesta por unas ópticas LED muy finas y agresivas. La nueva firma luminosa crea una apariencia muy tecnológica. Pero al mismo tiempo mantiene una estética muy limpia y elegante. La zaga también llama muchísimo la atención gracias a la enorme tira LED horizontal que recorre toda la parte trasera.

Para muchos, este Kia es de lo mejor que ha creado la marca

La silueta tiene mucha personalidad. Combina rasgos de SUV, crossover y berlina deportiva. Todo ello con unas proporciones muy equilibradas. El coche mide 4.695 mm de largo, 1.880 mm de ancho y cuenta con una generosa batalla de 2.900 mm. Eso permite disfrutar de un interior muy amplio y confortable incluso en las plazas traseras.

PUEDE INTERESARTE Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

También destaca por practicidad. El maletero ofrece 490 litros de capacidad mínima y puede alcanzar 1.290 litros. Una cifra muy interesante para viajar en familia o para el día a día. Además, el habitáculo transmite mucha calidad. Hay buenos materiales, ajustes sólidos y un diseño moderno que encaja perfectamente con el enfoque tecnológico del modelo.

El interior está orientado a la digitalización. Las dos pantallas curvas de 12,3 pulgadas dominan el salpicadero. El sistema multimedia incluye navegador Kia Connect, además de compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay. También incorpora detalles muy cuidados como la tapicería en cuero vegano o la iluminación ambiental.

Pese a su carácter premium, su precio es inferior a otros modelos que ofrecen menos

La gama mecánica es muy amplia. Existen versiones de 170, 229, 325 y hasta 650 CV. El modelo de acceso ya ofrece prestaciones más que suficientes. Combina un motor eléctrico de 170 CV y 350 Nm de par máximo con tracción trasera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 186 km/h.

Además, utiliza una batería de 62,9 kWh con hasta 428 kilómetros de autonomía WLTP. El equipamiento del acabado Air también resulta muy completo. Incluye faros LED, sensores de aparcamiento, control de crucero adaptativo, llave inteligente y asistentes avanzados de seguridad. Todo ello desde 40.230 euros, convirtiendo al Kia EV6 en uno de los eléctricos más bonitos, tecnológicos y originales del momento.