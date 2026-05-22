Peugeot da en el clavo con un utilitario que recupera el espíritu clásico y sorprende por su tecnología

Coches y Motos 22 MAY 2026 - 13:53h.

El 208 eléctrico es uno de los mejores en su segmento

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

Compartir







Peugeot ha conseguido consolidar una de las propuestas más equilibradas dentro del segmento de los utilitarios eléctricos con el e-208. El modelo francés no solo representa la evolución tecnológica de la firma hacia la electrificación, sino también una recuperación de parte del carácter que convirtió a Peugeot en una referencia europea durante décadas. Frente a diseños excesivamente futuristas o planteamientos demasiado racionales, el e-208 mantiene una identidad muy marcada, combinando dinamismo visual, dimensiones compactas y una conducción pensada para el uso cotidiano.

El mercado de los coches urbanos eléctricos se ha vuelto especialmente competitivo en los últimos años, pero Peugeot ha sabido diferenciar su propuesta gracias a una fórmula muy concreta: diseño atractivo, calidad percibida superior y una puesta a punto que mantiene cierto enfoque dinámico. No es ningún secreto que la marca francesa atraviesa uno de sus mejores momentos en términos de diseño, y el e-208 se ha convertido en uno de los mejores ejemplos de esa transformación estética.

PUEDE INTERESARTE Peugeot 5008 con 7 plazas al precio de un Peugeot 3008: equipamiento de gama alta sin pagar de más

Un diseño moderno que conserva el ADN de Peugeot

El Peugeot e-208 apuesta por una imagen mucho más sofisticada que la de muchos de sus rivales directos. La carrocería mantiene unas proporciones compactas ideales para el entorno urbano, pero introduce elementos visuales que aportan una presencia claramente premium dentro del segmento.

La parte frontal destaca por la nueva firma lumínica LED, protagonizada por los característicos colmillos verticales que se extienden desde los faros hacia el paragolpes. Este recurso visual se ha convertido en una de las señas de identidad más reconocibles de Peugeot y aporta personalidad inmediata al modelo.

Las líneas laterales muestran un equilibrio muy trabajado entre deportividad y elegancia. Los pasos de rueda marcados, las superficies tensas y el diseño del techo ayudan a crear una silueta dinámica sin perder funcionalidad. Lo destacable en este caso es que Peugeot ha evitado caer en soluciones visuales exageradas, apostando por una estética moderna pero perfectamente reconocible.

La zaga mantiene el conocido diseño de las tres garras LED horizontales, otro de los rasgos característicos de la marca francesa. Todo el conjunto transmite una sensación visual sólida y refinada, algo especialmente importante en un segmento donde el diseño se ha convertido en un elemento decisivo.

Tecnología y eficiencia con un enfoque práctico

El interior del e-208 continúa desarrollando el concepto i-Cockpit, una de las propuestas más particulares del mercado actual. La posición elevada de la instrumentación digital y el volante compacto generan una experiencia de conducción diferente a la de la mayoría de competidores, reforzando la sensación de agilidad al volante.

Peugeot también ha mejorado notablemente la calidad percibida del habitáculo. Los materiales presentan un acabado más cuidado y la combinación de superficies textiles, iluminación ambiental y detalles decorativos crea una atmósfera cercana a modelos de categorías superiores.

La pantalla multimedia central incorpora un sistema más rápido y completo, con mejores funciones de conectividad y una interfaz más intuitiva. Además, el equipamiento tecnológico incluye múltiples asistentes a la conducción, reforzando tanto la seguridad como el confort diario.

En el apartado mecánico, el e-208 ofrece una autonomía superior respecto a las primeras versiones eléctricas del modelo y mejora la eficiencia energética general. El motor eléctrico proporciona una respuesta inmediata y especialmente suave en circulación urbana, donde el coche muestra su mejor rendimiento. Cabe destacar que Peugeot ha conseguido mantener una conducción ágil y ligera, recuperando parte de la esencia dinámica que históricamente definió a algunos de los utilitarios más emblemáticos de la marca francesa.