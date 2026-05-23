Audi da una nueva vida a uno de sus modelos más emblemáticos con un eléctrico lleno de innovación

Coches y Motos 23 MAY 2026 - 01:24h.

Más bonito, para muchos, que el Audi Q3

Es de los más elegantes y tecnológicos, pero no está entre los más caros

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Audi ha decidido transformar completamente uno de sus nombres más históricos. El A6 abandona los motores tradicionales para convertirse en una gran berlina eléctrica. Mejor dicho, en el A6 Sportback e-tron. Y lo hace manteniendo el espíritu elegante y sofisticado del clásico A6. Pero ahora añade mucha más tecnología, un diseño más aerodinámico y unas cifras de autonomía realmente sorprendentes.

El nuevo modelo mide 4,93 metros de largo y cuenta con una enorme batalla de 2,95 metros. Gracias a ello ofrece muchísimo espacio interior. También un maletero de 502 litros, ampliable hasta 1.330 litros al abatir los asientos traseros. Es una berlina pensada para viajar con comodidad. Pero también para competir directamente con modelos premium de BMW y Mercedes-Benz.

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Uno de los modelos más clásicos de Audi llevado hacia el futuro

A nivel estético destaca muchísimo. El frontal cerrado, los faros extremadamente finos y la línea de techo descendente crean una silueta muy deportiva. Tiene un aire elegante. Pero también futurista. La zaga incorpora una firma luminosa horizontal que refuerza esa imagen tecnológica. Además, la aerodinámica también tiene mucho que ver en su eficiencia.

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El interior sigue esa misma filosofía. Todo gira alrededor de la digitalización y la conectividad. El salpicadero integra varias pantallas. Y los materiales mantienen el nivel premium típico de Audi. Los ajustes son excelentes. El aislamiento acústico también. Además, el espacio en las plazas traseras resulta muy generoso, algo especialmente importante en una berlina de este tamaño.

En carretera destaca por confort, refinamiento y estabilidad. La suspensión filtra muy bien las irregularidades. Y el silencio de marcha transmite sensación de coche de lujo. Pero también hay versiones deportivas. Especialmente las más potentes, capaces de ofrecer aceleraciones muy contundentes. Con este nuevo Audi A6 Sportback e-tron, la marca alemana demuestra que una berlina clásica todavía puede reinventarse y seguir siendo una referencia absoluta en la era eléctrica.

Cuatro versiones mecánicas y un precio de partida que no te esperas

La gama mecánica es muy completa. Existen versiones de 281, 326, 462 y 551 CV. La batería básica es de 83 kWh, mientras que las más potentes utilizan una de 100 kWh. La autonomía siempre supera los 600 kilómetros WLTP, e incluso los 700 km dependiendo de la configuración. Una cifra espectacular dentro del segmento premium.

Otro de sus grandes argumentos es la carga rápida. Gracias a su avanzada arquitectura eléctrica, puede recuperar buena parte de la batería en muy pocos minutos. Esto permite afrontar viajes largos con mucha más tranquilidad. Además, incorpora numerosos asistentes de conducción, iluminación digital configurable y un sistema multimedia muy avanzado pensado para el día a día.

Y aunque no es un coche barato, su precio también te gustará. Porque arranca en 56.999 euros financiados o 58.099 euros al contado. Cifras bastante razonables en un mercado en el que lo premium suele salir bastante caro. Algunos generalistas con menos glamour y tecnología cuestan más.