BMW combina diseño tradicional y tecnología actual en una de sus motos más atractivas

Coches y Motos 21 MAY 2026 - 04:42h.

Su precio también es bastante accesible

La BMW más avanzada de la historia es de 2019

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Si lo que buscas es una roadster de estética clásica, con una imagen de café neo racer, y con la tecnología de última generación, entonces tienes que dirigirte a BMW. Allí encontrarás la R 12 nineT, una moto que combina el diseño tradicional con las últimas modernidades, y que cuenta con un equipamiento a la altura de las mejores, mientras que su precio también es bastante accesible. Desde 2021, también cumple con la homologación Euro 5+, lo que siempre es de agradecer.

Si hablamos del interior, nos encontramos con un motor bóxer de 1170 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por aire y aceite, capaz de entregar una potencia de 109 CV a 7.250 revoluciones por minuto, con un par máximo de 116 Nm a 6.000 rpm. También se puede destacar que cuenta con dos modos de conducción, y con una serie de ayudas que acaban por hacer de esta moto una de las mejores dentro del catalógo de la firma alemana.

Incorpora de serie el control de estabilidad, el sistema de frenada ABS Pro junto al control dinámico de frenos, que actúa igualmente con la moto inclinada, y de forma opcional, el control de tracción dinámico y el control de par motor. También queremos destacar, a nivel de equipamiento, la iluminación full LED, con luz diurna DRL incluida, y una instrumentación compuesta por dos relojes circulares con una pequeña pantalla LCD en cada una de ellas, ofreciendo toda la información necesaria.

La BMW R 12 nineT está disponible por...

No dudes antes de adquirir esta BMW R 12 nineT, que te garantizamos que es una de las mejores inversiones que se pueden realizar en el mercado actual. Y es que por 17.570 euros puedes hacerte con una moto sensacional en todos los sentidos.