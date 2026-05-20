Yamaha lleva el diseño inspirado en las motos clásicas a una deportiva moderna muy tecnológica

Coches y Motos 20 MAY 2026 - 00:20h.

Su diseño de estilo retro es lo que más destaca

La alternativa eléctrica a la Yamaha TMAX

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En Yamaha han llevado el diseño inspirado en las motos clásicas a una deportiva moderna y muy avanzada a nivel tecnológico. Porque esta XSR 900 GP es una auténtica maravilla, con una decoración gráfica espectacular y sensacional, que emula las gráficas que utilizó Kenny Roberts durante su etapa como piloto de MotoGP. Cumple con la normativa Euro 5+, y ha logrado enamorar a los más nostálgicos, que recuerdan a la perfección esa época.

Sin duda, su diseño de estilo retro es lo que más destaca, con unas líneas redondeadas y nada agresivas, y con el contraste tan bonito que crean el amarillo, el blanco y el negro. El colín acaba de redondear el estilo de la moto, dándole más personalidad, y otro de los grandes cambios que ha sufrido esta moto recientemente se puede encontrar en el interior. Equipa el reconocido CP3, un propulsor tricilíndrico y con distribución de doble árbol de levas, que declara un consumo contenido, de 5 litros por cada 100 kilómetros.

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La potencia que entrega esta moto es de 119 CV a 10.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 93 Nm a 7.000 rpm. El embrague es asistido y anti-rebote, mientras que el avanzado sistema electrónico que tiene se traduce en un número interminable de ayudas. Todo se gestiona a través de la IMU, como el control de tracción en curva, el ABS en curva, el control anti-wheelie o el control de deslizamiento, entre muchas otras cosas. Y en la instrumentación, nos topamos con una pantalla TFT de cinco pulgadas.

Cuál es el precio de la Yamaha XSR 900 GP

Si te decides por la adquisición de esta Yamaha XSR 900 GP, entonces necesitas realizar una inversión total de 14.299 euros, lo que consideramos que es una cifra totalmente razonable y justificada.