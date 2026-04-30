La nueva Yamaha es la moto más atractiva de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 30 ABR 2026 - 05:07h.

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En Yamaha pueden presumir de tener en su catálogo una moto que es considerada como la más atractiva para muchos, y que supera a otros modelos mucho más costosos. Lo cierto es que la XSR 900 es una maravilla visual, que enamora a todos los que la ven por primera vez, gracias a todo lo que ofrece, y al precio tan razonable por el que la puedes adquirir. Esto provoca que sea una de las opciones más solicitadas, y que enamore a todo el que la ve.

Se trata de una naked tricilíndrica, basada en la MT 09, con una estética retro vanguardista estilo Flat Track, que durante los últimos años no ha dejado de recibir mejoras y actualizaciones. Cumple con la homologación Euro 5+, y ahora mismo se puede adquirir en color blanco y rojo, además del negro. Es una café neo racer, donde destaca por encima de todo el depósito de combustible con las tomas de admisión incorporadas en su parte delantera, con una ergonomía muy estudiada y analizada.

El motor, de tres cilindros, es de filosofía crossplane, y proporciona una aceleración lineal, además de una buena capacidad de tracción. La cilindrada es de 890 centímetros cúbicos, y su potencia ha aumentado hasta los 119 CV a 10.000 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo se ofrece a 93 Nm a 7.000 rpm. Y cuenta con una plataforma inercial de seis ejes que gestiona el control de tracción, sensible a la inclinación, el control de deslizamiento, con tres niveles, o el control anti-wheelie. Y no le falta la pantalla TFT de 3,5”.

El precio de la Yamaha XSR 900 es de 12.299 euros

Para adquirir esta Yamaha XSR 900, el precio que necesitarás desembolsar para poder tenerla en el garaje es de 12.299 euros, que nos parece un chollo.