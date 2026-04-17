Yamaha revive la esencia de los 90 con una moto ahora al alcance de todos

Coches y Motos 17 ABR 2026 - 15:57h.

Se trata de una naked tricilíndrica, con una cilindrada de 890 centímetros cúbicos

Yamaha pone en marcha la R2

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En Yamaha han logrado revivir la esencia de los años 90 con una moto que está al alcance de todos, y que tiene un toque retro, que consideramos que le sienta de maravilla. Porque esta XSR 900, que está basada en la MT-09, tiene una estética vanguardista estilo Flat Track que se inspira en la preparación que hizo Roland Sands llamada ‘Faster Wasp’, para la gama Sport Heritage. Eso sí, tras las mejoras realizadas en 2022 y en 2024, es una moto prácticamente nueva.

Comenzando por el corazón, se trata de una naked tricilíndrica, con una cilindrada de 890 centímetros cúbicos, que está disponible en color negro, blanco, rojo o azul. Cuenta con la homologación Euro 5+, y es una café neo racer, como se puede comprobar por su estética. A pesar de su apariencia, es una moto agradable de manejar, gracias a su increíble ergonomía, y su motor cross plane es realmente curioso. Para empezar, por su entrega de potencia lineal y suave, así como su buena capacidad de tracción.

Si pasamos a la parte técnica, declara una potencia de 119 CV a 10.000 revoluciones por minuto, con un par motor de 93 Nm disponible desde las 7.000 rpm. Esta moto dispone de una plataforma inercial de seis ejes encargada de gestionar el control de tracción, sensible a la inclinación, con tres niveles de intervención y desconectable, el control de deslizamiento, con tres niveles y desconectable, y el anticaballito. E igualmente, también gestiona el ABS. Y no queremos dejar de mencionar el control de crucero, los cuatro modos de motor, el quickshifter o la pantalla TFT de 3,5” que tiene incorporados.

La Yamaha XSR 900 está disponible por 12.299 euros

Si te interesa adquirir esta Yamaha XSR 900, lo que vas a necesitar hacer es un desembolso de 12.299 euros, una cifra que está al alcance de casi todos los bolsillos.