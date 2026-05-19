El nuevo Range Rover Sport redefine la elegancia todoterreno como nunca antes

Coches y Motos 19 MAY 2026 - 16:52h.

No llegará hasta 2027, pero ya se conocen unos cuantos detalles interesantes

Está a años luz de un Land Rover Defender en todo, pero este SUV es un chollo

Compartir







El futuro Range Rover Sport ya empieza a dejarse ver. Y todo apunta a que la marca británica quiere llevar todavía más lejos su mezcla de lujo, imagen deportiva y capacidad fuera del asfalto. Las primeras unidades camufladas han sido vistas durante las pruebas de invierno en el norte de Suecia. Allí, entre nieve, hielo y carreteras perdidas en los bosques de Laponia, el SUV británico ha mostrado parte de sus novedades.

Aunque el camuflaje tapa buena parte de la carrocería, hay detalles que ya dejan clara la evolución del modelo. El nuevo Range Rover Sport tendrá una imagen más agresiva. Más moderna. Más tecnológica. Las entradas de aire delanteras crecen de tamaño y el paragolpes adopta formas más marcadas. También cambia ligeramente la parrilla superior, ahora más ancha y visualmente más poderosa. Todo transmite una sensación de mayor presencia.

PUEDE INTERESARTE El nuevo SUV de Kia es una fotocopia del Range Rover

El nuevo Range Rover Sport ya asoma en el horizonte

La firma británica ha querido esconder especialmente la zona frontal. No es casualidad. Ahí estarán algunos de los cambios más importantes. Los grupos ópticos LED mantendrán su forma habitual, pero modificarán la firma lumínica interior. Algo parecido sucederá detrás. Los pilotos horizontales seguirán recorriendo toda la zaga, aunque con una iluminación renovada y posiblemente más sofisticada. El objetivo es hacer que el coche resulte reconocible incluso de noche.

En la parte trasera también aparecen nuevos detalles deportivos. Las molduras de escape cambian de diseño y adoptan formas trapezoidales más marcadas. Además, las enormes llantas de 22 pulgadas seguirán siendo protagonistas. Son uno de los elementos que mejor definen el carácter del modelo. Elegante cuando circula por ciudad. Imponente cuando pisa carreteras rápidas. Y tremendamente llamativo incluso detenido.

PUEDE INTERESARTE El nuevo plan de Land Rover con su Freelander que muchos no se esperaban

Del interior todavía no han trascendido imágenes definitivas, pero sí empiezan a circular algunos detalles. Land Rover quiere elevar todavía más la sensación premium. Habrá nuevos revestimientos de cuero, inserciones en madera, detalles en aluminio y acabados en carbono en las versiones más deportivas. También se esperan nuevas pantallas digitales y un sistema multimedia todavía más avanzado y rápido.

No será para cualquier bolsillo

Otro de los puntos importantes estará en la tecnología. El nuevo Range Rover Sport contará con asistentes de conducción más sofisticados y una experiencia digital mucho más completa. La marca británica quiere competir de tú a tú con rivales cada vez más tecnológicos. Especialmente frente a modelos de firmas alemanas que han apostado muy fuerte por la digitalización del habitáculo y las ayudas semiautónomas.

PUEDE INTERESARTE El nuevo KGM es tan bonito que recuerda a un Range Rover

A nivel mecánico no habrá revoluciones radicales, pero sí una importante evolución. Los motores de seis cilindros, incluidos los híbridos enchufables, serán optimizados para cumplir la futura normativa Euro 7. Eso sí, seguirá siendo un SUV reservado para pocos bolsillos. Todo indica que su precio superará cómodamente los 100.000 euros. Su puesta de largo está prevista para principios de 2027.