El nuevo Subaru sorprende a todos: el coche que está redefiniendo el estilo de la marca

Coches y Motos 18 MAY 2026 - 18:42h.

Subaru aumenta su apuesta eléctrica con un SUV coupé para toda la familia

El nuevo deportivo de Subaru es, para muchos, el más atractivo

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Subaru está preparando uno de los lanzamientos más importantes de los últimos años. El nuevo Subaru Uncharted supone un cambio importante dentro de la marca japonesa. Será su primer SUV compacto completamente eléctrico y también uno de los modelos más modernos y atrevidos que ha fabricado jamás Subaru. Su llegada a Europa está prevista para los próximos meses y ya está generando muchísima expectación.

Hasta ahora, el Subaru Solterra había sido la única apuesta eléctrica de la firma. Pero el nuevo Uncharted quiere ir mucho más lejos. Nace además de la colaboración entre Subaru y Toyota. De hecho, comparte base técnica con el nuevo Toyota C-HR+, aunque Subaru ha querido darle una personalidad mucho más aventurera y robusta.

Nuevo SUV eléctrico para toda la familia

El diseño es uno de sus grandes argumentos. El nuevo Subaru Uncharted mide 4,52 metros de largo y apuesta por líneas muy marcadas. Tiene una imagen futurista, pero sin perder el ADN campero típico de Subaru. También destaca su altura libre al suelo de 210 milímetros, una cifra poco habitual entre los SUV eléctricos compactos y que va enfocado a quienes buscan escaparse fuera del asfalto.

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El interior también supone un salto importante respecto a otros Subaru recientes. El protagonismo recae sobre una enorme pantalla central de 14 pulgadas y un llamativo volante de diseño cuadrado. Todo transmite una sensación más tecnológica y moderna. Además, contará con dos cargadores inalámbricos para móviles y una distribución interior pensada para mejorar la practicidad y el confort en el día a día.

La gama mecánica será bastante completa. La versión de acceso apostará por un motor delantero de 167 CV asociado a una batería de 57,7 kWh. En este caso, la autonomía alcanzará los 445 kilómetros. Por encima aparecerá una variante con batería de 77 kWh y 224 CV, capaz de llegar hasta los 585 kilómetros de autonomía. Será la opción más equilibrada para quienes prioricen eficiencia y largos viajes.

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Hasta 338 CV de potencia

La versión más potente será también la más espectacular. Utilizará dos motores eléctricos y tracción total AWD. En conjunto desarrollará 338 CV y podrá acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5 segundos. Además, mantendrá el sistema X-MODE dual, pensado para mejorar la motricidad sobre nieve, barro o superficies complicadas. Un detalle muy importante para conservar el espíritu aventurero tradicional de Subaru.

Y atención a su sistema de carga rápida. Todas las versiones incluirán un cargador de 22 kW y podrán pasar del 10 al 80% en unos 30 minutos. Incluso con bajas temperaturas. En cuanto a precios, el nuevo Subaru Uncharted arrancará alrededor de los 37.900 euros en Europa y superará los 48.900 euros en las versiones más potentes y equipadas.