El nuevo Suzuki tiene un diseño mucho más moderno de lo esperado y ya empieza a ganar adeptos

Coches y Motos 17 MAY 2026 - 12:47h.

Si no quieres fiabilidad, pero no pagar de más por marca, este es uno de los B-SUV que deberías tener en cuenta

La nueva Suzuki es, para muchos, la más bonita de 2026

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El Suzuki Vitara siempre ha sido uno de los SUV más racionales del mercado. Un coche pensado para quienes priorizan la fiabilidad y el consumo. Y en su última versión presume de una imagen mucho más moderna, detalles muy atractivos y un estilo que empieza a llamar la atención frente a rivales muy conocidos.

Un tapado entre los B-SUV a tener muy en cuenta

Sus dimensiones lo sitúan el segmento B-SUV. Mide 4,18 metros de largo, tiene una altura de 1,60 metros y una batalla de 2,50 metros. Gracias a ello conserva un tamaño práctico para ciudad, pero sin renunciar a un interior amplio. El maletero ofrece 362 litros, suficientes para el día a día o escapadas familiares. Y compite con modelos como los Jeep Avenger, Toyota Yaris Cross o Renault Captur.

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A nivel visual, Suzuki ha conseguido darle más personalidad. El frontal tiene una presencia más robusta y moderna. Los faros LED ayudan a reforzar esa sensación tecnológica. Además, mantiene una silueta muy equilibrada. No busca ser exagerado ni demasiado deportivo. Precisamente ahí está parte de su éxito. Resulta sencillo, pero también atractivo y fácil de encajar para muchos tipos de conductores.

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Así es el Suzuki Vitara más econónmico

Bajo el capó encontramos un motor 1.4 gasolina turbo con tecnología MHEV de 48 voltios. Desarrolla 110 CV y entrega 230 Nm de par máximo. Se asocia a una caja manual de seis velocidades y a tracción delantera. Gracias a ello consigue unos consumos bastante ajustados, con una media homologada de 5,3 l/100 km. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT.

No es un SUV especialmente potente, pero sí muy equilibrado. Puede alcanzar 195 km/h y ofrece una respuesta suficiente para moverse con soltura tanto en ciudad como en carretera. Además, uno de sus puntos fuertes está en el comportamiento en la marcha. Es cómodo, agradable de conducir y transmite una sensación de coche ligero y ágil, algo cada vez menos habitual entre muchos SUV actuales.

El Vitara arranca actualmente en 25.327 euros al contado o desde 23.698 euros financiados. En esta última modalidad exige una entrada de 6.500 euros, seguida de cuotas de 149 euros al mes y una cuota final de algo más de 15.800 euros.

Desde el acabado S1, el equipamiento ya resulta bastante completo. Incluye faros LED, control de crucero adaptativo, alerta de carril, cámara posterior, climatizador automático, llantas de aleación y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. Además, Suzuki también mantiene promociones en versiones superiores, más equipadas y con un aspecto todavía más atractivo.