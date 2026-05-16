Los nuevos JAECOO híbridos llegan a España con 224 CV, 900 km de autonomía y etiqueta ECO

Amplía su gama electrificada en España con los nuevos JAECOO 5 SHS y JAECOO 7 SHS híbridos

Dos SUV del segmento C que combinan potencia, tecnología sin dependencia de puntos de carga

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JAECOO amplía su gama electrificada en España con los nuevos JAECOO 5 SHS y JAECOO 7 SHS híbridos, dos SUV del segmento C que combinan potencia, tecnología sin dependencia de puntos de carga.

La marca china apuesta por una fórmula enfocada al confort, la eficiencia y el uso diario, con autonomías superiores a 900 kilómetros y consumos homologados inferiores a 5,5 litros cada 100 kilómetros.

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Ambos modelos desarrollan 224 CV gracias al sistema Super Hybrid System, una arquitectura híbrida que combina un motor gasolina 1.5 turbo con dos motores eléctricos integrados en una transmisión automática específica para vehículos electrificados. Los dos SUV reciben además la etiqueta ECO de la DGT y cuentan con una garantía de siete años o 150.000 kilómetros.

El JAECOO 5 SHS híbrido se convierte en la puerta de entrada a la gama. Con 4,38 metros de longitud, apuesta por un diseño robusto inspirado en los todoterrenos clásicos, aunque adaptado a un enfoque claramente urbano y familiar. Destacan la parrilla vertical, los faros afilados y una silueta elevada que facilita la visibilidad en ciudad.

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Tecnología, mascotas y confort

El interior del JAECOO 5 está dominado por una pantalla vertical de 13,2 pulgadas y una instrumentación digital de 8,88 pulgadas. El sistema multimedia utiliza el procesador Qualcomm 8155 e incorpora Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, control por voz y equipo de sonido Sony en los acabados superiores.

Uno de los rasgos diferenciales del modelo es su planteamiento pet-friendly. El SUV ha sido certificado por TÜV SÜD tras superar 32 pruebas relacionadas con el transporte de mascotas. Los asientos utilizan materiales antibacterianos y resistentes a arañazos, mientras que el sistema de filtrado de aire ayuda a eliminar pelos y partículas del habitáculo.

El maletero ofrece 410 litros de capacidad ampliables hasta 1.214 litros con los asientos abatidos. También dispone de cámara panorámica de 540 grados, techo panorámico y numerosos asistentes de conducción, como frenada automática de emergencia, control de crucero adaptativo y detector de ángulo muerto.

El JAECOO 7 apuesta por viajar

El JAECOO 7 SHS híbrido se sitúa un escalón por encima dentro de la gama. Con 4,50 metros de longitud, ofrece mayor habitabilidad, un maletero de hasta 1.265 litros y un planteamiento más orientado a los viajes largos.

La conducción destaca por su suavidad y silencio. En circulación urbana, el sistema funciona gran parte del tiempo como un coche eléctrico, mientras el motor gasolina actúa principalmente como generador de energía. La transmisión de una sola marcha evita tirones y proporciona una aceleración lineal, aunque a velocidades muy elevadas aumenta el ruido mecánico y el consumo.

El habitáculo incorpora una pantalla central de hasta 14,8 pulgadas, cuadro digital de 10,25 pulgadas, carga inalámbrica de 50 W y sistema de sonido Sony con ocho altavoces. Los acabados superiores añaden Head-Up Display, asientos calefactados y ventilados y techo panorámico.

El JAECOO 5 SHS híbrido parte desde 28.300 euros con descuentos, mientras el JAECOO 7 SHS arranca en 32.750 euros. Con estos dos modelos, la marca china busca ganar peso en uno de los segmentos más disputados del mercado español.