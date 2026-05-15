Mejor, y para muchos más bonito, que el Toyota CH-R

Coches y Motos 15 MAY 2026 - 09:11h.

Hasta 343 CV de potencia o más de 600 km de autonomía eléctrica

Toyota tiene una nueva maravilla

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El nuevo Toyota C-HR+ demuestra que Toyota quiere llevar su apuesta eléctrica mucho más lejos. Aunque comparte nombre con el conocido C-HR híbrido, este modelo es completamente distinto. Más grande. Más tecnológico. Y también mucho más ambicioso. De hecho, para muchos tiene una imagen todavía más atractiva y futurista que la del propio Toyota C-HR convencional.

El diseño mantiene esa silueta coupé tan característica de Toyota. Pero ahora transmite una sensación más premium y musculosa. Además, el aumento de tamaño mejora el espacio interior. Mide 4,52 metros de largo y cuenta con una batalla de 2,75 metros, lo que le permite ofrecer una mayor habitabilidad. El maletero alcanza los 416 litros, una cifra razonable para un SUV eléctrico de este tipo. Y compite con modelos como el BYD Atto 3 o el MG S5 EV.

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El Toyota C-HR eléctrico lo encuentras en dos versiones mecánicas

Toyota ha preparado dos versiones muy diferenciadas. La primera es la Advance, asociada a un motor delantero de 224 CV y 269 Nm de par máximo. Utiliza una batería de 77 kWh y consigue una destacada autonomía de hasta 600 kilómetros WLTP. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanza 160 km/h. Todo ello desde 35.375 euros al contado o 33.375 euros financiados.

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Por encima encontramos la versión Spirit, mucho más potente y deportiva. Aquí aparecen dos motores eléctricos, uno por eje, para desarrollar 343 CV y 438 Nm. También incorpora tracción total AWD-i, algo poco habitual entre sus rivales directos. Gracias a ello firma el 0 a 100 km/h en solo 5,2 segundos. Su autonomía baja hasta 475 kilómetros WLTP, pero gana en prestaciones y comportamiento. El precio arranca en 42.625 euros.

Equipamientos a la altura de los más premium

El equipamiento también marca diferencias frente a otros SUV eléctricos generalistas. Desde el acabado Advance incluye pantalla táctil de 14 pulgadas, navegador, climatizador bizona, asientos calefactados y portón motorizado. Además, suma cargador embarcado de 11 kW, acceso sin llave y todo el paquete Toyota Safety Sense.

La terminación Spirit va todavía más lejos. Añade llantas de 20 pulgadas, techo panorámico Toyota Skyview, equipo de sonido JBL y cámara de visión 360 grados. También incorpora sistema de aparcamiento avanzado, cargador de 22 kW y tapicería de ante y cuero sintético. Un nivel tecnológico superior al de muchos competidores.