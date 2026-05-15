El eléctrico de Mercedes que está ganando seguidores gracias a su diseño limpio y su enorme pantalla interior

Coches y Motos 15 MAY 2026 - 10:44h.

Hasta 626 CV de potencia o más de 600 km de autonomía

Mercedes decide retirarlo del mercado

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El Mercedes-Benz EQE SUV se ha convertido en uno de los modelos eléctricos más interesantes de Mercedes-Benz. Frente a otros SUV eléctricos más agresivos o recargados visualmente, el EQE SUV apuesta por una línea mucho más limpia y elegante. Un diseño suave, muy aerodinámico y pensado para priorizar el confort y la sofisticación.

Además, tiene presencia. Mide 4,86 metros de largo y cuenta con una enorme batalla de 3,03 metros. Eso se traduce en un habitáculo muy amplio y silencioso. También ofrece un maletero de 520 litros, ampliable hasta 1.675 litros. Por tamaño y planteamiento se enfrenta a modelos como el BMW iX3, el Audi Q6 e-tron o el Volvo EX90.

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Actualmente es uno de los modelos más lujosos de Mercedes

Este SUV tiene un enfoque premium real. Mercedes no solo ha querido crear un SUV eléctrico potente. También ha buscado ofrecer una experiencia lujosa y relajante. Los materiales, el aislamiento y la calidad percibida están a gran nivel. Todo ello explica por qué el EQE SUV está ganando cada vez más seguidores entre quienes buscan un eléctrico elegante, tecnológico y cómodo para viajar. De hecho, Mercedes ha trabajado especialmente el confort de marcha y el aislamiento acústico.

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En el interior, el diseño del salpicadero es minimalista y tecnológico a partes iguales. Destacan las enormes superficies digitales y el sistema MBUX, acompañado por una pantalla para el conductor de 12,3 pulgadas. También suma navegación avanzada, conectividad 5G, actualizaciones remotas y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

Cuatro versiones mecánicas y mucha tecnología

La gama mecánica es amplia. Todas utilizan una batería de 96 kWh. La versión más accesible desarrolla 265 CV y homologa hasta 569 kilómetros de autonomía. Por encima aparecen alternativas de 320 CV y hasta 606 kilómetros WLTP, además de otra variante con 449 CV y 588 kilómetros. Coronando la gama encontramos una impresionante versión de 626 CV, capaz de acelerar de 0 a 100 km en 3,7 segundos y con más de 450 km de autonomía.

El EQE SUV transmite una sensación de refinamiento muy elevada. Suspensión suave, dirección precisa y una conducción muy silenciosa. Mientras que el equipamiento es especialmente completo desde las primeras versiones.

Incluye de serie iluminación ambiental Plus, techo panorámico, asientos eléctricos con memoria y calefacción, climatizador THERMATIC bizona y sistema KEYLESS-GO. También añade sensores de huellas dactilares, carga inalámbrica para móviles y múltiples asistentes de conducción como el DISTRONIC o el detector activo de cambio de carril.